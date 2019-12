Belangstelling voor Haaland bevestigd: ‘We hebben met hem gesproken’

De strijd om de diensten van Erling Braut Haaland is momenteel in volle gang. Zo’n beetje de gehele Europese top zit naar verluidt achter de negentienjarige spits van Red Bull Salzburg aan. Oliver Mintzlaff, algemeen directeur bij RB Leipzig, bevestigt in gesprek met Sport1 dat die Roten Bullen tot de geïnteresseerden voor Haaland behoren.

“Ja, we hebben met hem gesproken. We zijn geïnteresseerd in deze speler, buitengewoon geïnteresseerd”, bevestigt Mintzlaff. Haaland was in de eerste seizoenshelft goed voor 28 doelpunten en 7 assists in 22 officiële wedstrijden. Ondanks dat het contract van de Noorse spits bij de regerend kampioen van Oostenrijk nog loopt tot medio 2023, is het buitengewoon aannemelijk dat hij Salzburg spoedig zal verlaten.

De race om Haaland: wat is de beste club voor het Noorse toptalent?

Lees artikel

In Noorwegen zorgde het bericht dat Haaland afgelopen week op een vermeende vlucht naar Manchester was gestapt voor de nodige onrust. Het gerucht over de onderhandelingen met Manchester United werd door de entourage van Haaland razendsnel ontkracht. Mintzlaff stelt echter wel dat de Engelse topclub in de race is om de handtekening van de spits. “Het zal voor ons niet gemakkelijk zijn. Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund en een aantal andere clubs zijn ook geïnteresseerd.”

“Hij heeft naar ons geluisterd en logischerwijs staat hij open voor een overstap. Het zal in ieder geval pas in komende zomer zijn dat hij van club gaat wisselen”, besluit de algemeen directeur van RB Leipzig. Doordat de huidige werkgever van Haaland tevens behoort tot het Red Bull-imperium, wordt de huidige koploper van de Bundesliga geregeld aan hem gelinkt. Volgens eerdere berichten in Duitse media zou de spits een afkoopclausule van dertig miljoen euro in zijn contract bij Salzburg hebben staan.