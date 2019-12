Mbappé zocht via Dembélé naar bevestiging van Messi: ‘Een groot compliment’

De Ballon d'Or ging eerder deze maand voor de zesde keer naar Lionel Messi, maar Kylian Mbappé gelooft er heilig in dat hij de prestigieuze onderscheiding in de nabije toekomst kan veroveren. Volgens de aanvaller van Paris Saint-Germain, die in de meest recente uitverkiezing van de Gouden Bal op de zesde plaatse eindigde, houdt Messi hem scherp in de gaten. Mbappé laat zich daarnaast uit over zijn relatie met ploeggenoot Neymar bij PSG.

"Ik wist zeker dat hij (Messi, red.) me in de gaten hield", aldus Mbappé, zondag voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Frans Voetballer van het Jaar, in gesprek met France Football. "Ik kreeg het gevoel dat ik de Ballon d'Or kon winnen, maar moest Messi voor me dulden. Als ik er drie scoorde, dan maakte hij er vier. Ik vroeg aan Ousmane Dembélé of Messi het soms expres deed. Ik vroeg ook of Messi soms mijn doelpunten bekeek en Ousmane zei: 'Ja, natuurlijk doet hij dat'. Toen zei ik tegen mezelf: 'Messi kijkt naar me, het is een groot compliment dat een dergelijke speler dat doet."

Mbappé grijpt het interview met het Franse sportblad aan om enkele hardnekkige geruchten uit de wereld te helpen. Er zou volgens media in Frankrijk een hevige strijd gaande zijn tussen hem en Neymar, maar dat is volgens de Franse topschutter onzin. "Toen ik bij PSG arriveerde (in 2017, red.) was het volstrekt helder: Neymar was de ster van het elftal, geen discussie mogelijk. Toen won ik een jaar later de wereldtitel en Neymar niet. Hierdoor ontstonden verhalen dat we een slechte band zouden hebben. Ik heb hem toen verteld dat ik er niet op uit was om zijn plaats als sterspeler in te nemen en dat ik altijd bereid was om hem te helpen."

De jonge aanvaller van PSG wil volgend jaar dolgraag met Frankrijk naar de Olympische Spelen in Tokio, van 24 juli tot 9 augustus. Mbappé weet echter dat de eindbeslissing hieromtrent niet in zijn handen ligt. "Natuurlijk wil ik naar de Spelen, maar als PSG dat niet wil, dan zal ik mij daarbij neerleggen", aldus de aanvaller van de Franse grootmacht. "Ik ga er binnenkort over praten met technisch directeur Leonardo. Bondscoach Didier Deschamps heeft al aangegeven dat het EK de hoogste prioriteit heeft en daar ben ik het mee eens. Anders kan het altijd nog in 2024 in Parijs. Ik wil sowieso een keer de Olympische Spelen meemaken in mijn leven."