Mathijsen: ‘Dan moet je zeker naar zeventien tot achttien miljoen euro’

Willem II kan terugkijken op een uitstekende eerste seizoenshelft. De Tilburgers staan onder leiding van trainer Adrie Koster op een knappe vierde plaats. Technisch directeur Joris Mathijsen is bijzonder tevreden over de gang van zaken en vergelijkt het huidige succes met een succesvolle periode uit de jaren negentig, toen de club zich nog plaatste voor de Champions League.

Willem II leeft weer bij de supporters, zo merkt Mathijsen. “Er was een tijd dat we Stilburg werden genoemd, maar dat is echt voorbij”, reageert Mathijsen in een interview met De Telegraaf. “Een paar jaar geleden is er een bijzondere wisselwerking ontstaan tussen spelers en fans, en dat wordt alleen maar groter. Mooi om te zien.”

De oud-international kende als speler een succesvolle periode bij Willem II onder Co Adriaanse. Of het huidige succes gelijkenissen vertoont met toen? “Toen speelden we ook goed voetbal en stond er net als nu een team dat onoverwinnelijkheid uitstraalde”, aldus Mathijsen. “In ons meest succesvolle jaar stonden we tiende of elfde in de winterstop en hadden we in de tweede seizoenshelft een prachtige reeks van overwinningen, waardoor we uiteindelijk als tweede eindigden. Qua plaats op de ranglijst staan we er nu dus beter voor dan destijds.”

Mathijsen is ambitieus en hoopt Willem II verder te kunnen laten groeien in de komende jaren. “De volgende stap is dat onze begroting structureel omhoog moet. Op dit moment zitten we op 12,5 miljoen euro. Daarmee zijn we de nummer dertien van de Eredivisie. Wij hebben de ambitie om structureel in het linkerrijtje te spelen en dan moet je zeker naar zeventien tot achttien miljoen euro."

Koster is blij met de samenwerking met Mathijsen, terwijl ook algemeen directeur Martin va nGeel en hoofd scouting Gerard Wielaert belangrijk zijn bij de samenstelling van de selectie. “We hebben voortdurend contact met elkaar”, aldus Koster. “Met onze begroting kunnen we niet de gearriveerde spelers halen, dus dat betekent dat je slim moet zijn. Wij brengen heel duidelijk in kaart welk type voetballers we wel kunnen en willen halen. Daar speelt de club vervolgens tactisch op in.”