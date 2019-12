Mandzukic verlaat Juventus en tekent lucratief contract in Qatar

Mario Mandzukic vervolgt zijn loopbaan bij Al-Duhail, zo meldt de club uit Qatar dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 33-jarige aanvaller heeft na de probleemloos verlopen medische keuring zijn handtekening gezet onder een contract voor achttien maanden. Mandzukic beschikte bij Juventus over een verbintenis tot medio 2021, maar zijn rol bij de Italiaanse grootmacht was al enige tijd uitgespeeld. De routinier kwam dit seizoen onder trainer Maurizio Sarri geen minuut in actie voor la Vecchia Signora.

Sky Italia meldde zondag al dat Mandzukic op het punt stond om bij Al-Duhail te tekenen. De Kroatische aanvaller heeft nu daadwerkelijk voor Qatar gekozen en begint officieel op 1 januari aan zijn nieuwe avontuur. Mandzukic krijgt bij Al-Duhail wederom te maken met Mehdi Benatia. Het tweetal speelde enige tijd samen bij Juventus. De centrumverdediger maakte in januari al de overstap naar de koploper in de Qatarese competitie.

Mandzukic, door Juventus niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League, zag afgelopen zomer een overgang naar Manchester United in het water vallen. De laatste tijd werd de aanvaller wederom gelinkt aan the Red Devils, terwijl ook West Ham United in de markt leek te zijn voor Mandzukic. Hij heeft nu echter gekozen voor Al-Duhail, dat volgens Sky Italia met een zeer lucratief contract op de proppen is gekomen.

De kersverse aanwinst van Al-Duhail speelde eerder in zijn loopbaan voor onder meer VfL Wolfsburg, Bayern München en Atlético Madrid. Het grootste succes uit zijn carrière kwam in 2013, toen Mandzukic met Bayern de Champions League veroverde. In de finale tegen Borussia Dortmund (2-1) wist hij zelfs te scoren. Dat deed de Kroaat ook in de WK-finale van 2018 tegen Frankrijk, al deed Mandzukic dat wel in beide doelen. De eindstrijd in Rusland ging uiteindelijk met 4-2 verloren.