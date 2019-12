Mikel Arteta richt pijlen in januari op ex-PSV'er

Marcus Thuram heeft zich in de kijker gespeeld van Borussia Dortmund. Trainer Lucien Favre heeft al navraag gedaan naar de aanvaller van Borussia Mönchengladbach. (Foot Mercato)

Girondins Bordeaux neemt in januari afscheid van François Kamano en Samuel Kalu. Laatstgenoemde speler wordt intensief gevolgd door Hertha BSC en Real Betis. (Eurosport)

Rayan Aït-Nouri kan zijn loopbaan vervolgen in Engeland. Een onbekende club uit de Premier League heeft een bod van dertig miljoen euro uitgebracht op de linksback van Angers. (L'Équipe)