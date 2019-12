‘Als Huntelaar weer fit is, zal ik nog harder moeten werken bij Ajax’

Lassina Traoré moest het lange tijd stellen met korte invalbeurten bij Ajax. De aanvaller kreeg zondag tegen ADO Den Haag echter een basisplaats van trainer Erik ten Hag. Traoré heeft zich als doel gesteld om in 2020 meer speeltijd te krijgen in de hoofdmacht van de koploper, maar weet tegelijkertijd dat het geen gemakkelijke opgave is om Klaas-Jan Huntelaar voorbij te streven in de pikorde van Ajax.

"Het was goed, fantastisch zelfs! Ik vond het in de openingsfase van de wedstrijd zelfs ongelooflijk, want ik ben echt heel blij dat ik mocht spelen", omschrijft Traoré zijn basisdebuut bij Ajax in gesprek met Ajax Life. De pas achtienjarige aanvaller kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe kalenderjaar. "Maar als Klaas-Jan Huntelaar weer fit is, zal ik nog harder moeten werken om een kans te krijgen", zo voegt hij er gelijk aan toe.

Voor Troaré kwam de basisplaats tegen ADO niet als een complete verrassing, daar Huntelaar met een kleine blessure kampte. "Hij heeft me voor de aftrap nog advies gegeven. 'Dit is jouw moment, laat jezelf zien en ren op iedere bal', zei Klaas tegen mij. Ik moest proberen om mijn energie over te dragen op de andere jongens." Troaré, die voor het zesde Ajax-doelpunt tekende, kijkt met een goed gevoel terug op het doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff ArenA. "Het was een good sensation. Ik ben trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen."

Traoré zag zondag enkele bekende gezichten, want ook Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch maakten hun opwachting bij Ajax. "Een beetje vreemd was het wel. Maar ook gemakkelijk." Traoré heeft vooral een goede band met Ekkelenkamp, die eveneens tot scoren kwam. "Als hij of ik een beweging maakt, spotten we vanzelf het moment waarop we de bal moeten passen. Dat hoeven we niet eens meer af te spreken."