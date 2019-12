‘Tadic liep met ze door de supermarkt, ik zag dat het gewaardeerd werd’

Joep Schreuder ziet dat het aankoopbeleid van PSV een compleet andere uitwerking heeft dan het beleid van Ajax. Timo Baumgartl wordt door de journalist van de NOS bestempeld als de slechtste aankoop van de Eindhovenaren, terwijl hij ook verbaasd is over bijvoorbeeld Bruma, Olivier Boscagli en Toni Lato, die PSV deze winter hoogstwaarschijnlijk gaat verlaten.

"Bij PSV blijken nagenoeg alle aankopen niet te renderen. Het lijkt een patroon. Op een of andere manier wordt een aankoop in Eindhoven momenteel niet beter. Sterker nog, het lukt die spelers klaarblijkelijk niet om zich te onderscheiden. Het moet een nachtmerrie zijn voor John de Jong, de technisch manager van PSV", aldus Schreuder op de site van de NOS.

"Hoe anders is dat bij Ajax momenteel", vervolgt de verslaggever, die Lisandro Martínez bovenaan zijn lijstje van topaankopen in de Eredivisie heeft staan. "Zelf was ik bij het zomertrainingskamp van Ajax in Oostenrijk en toen ik bij de plaatselijke supermarkt wat spullen kocht, liep aanvoerder Dusan Tadic met een paar nieuwe Ajax-spelers door de winkel."

"Het was slechts een indicatie, maar ik zag aan de ogen van Martínez en Quincy Promes dat het gewaardeerd werd. Je ergens welkom voelen; je kunt er zomaar beter door gaan voetballen", meent de journalist, die constateert dat het aan- en verkoopbeleid bij topclubs geen sinecure is. "Welke coaches heeft hij gehad? Spreekt hij talen? Studie? Heeft hij tegenslagen overwonnen? Zo nu en dan vraag ik mij af of deze vragen wel worden gesteld."