Neville steekt tirade af: ‘Racisme komt op hoogste niveau voor in Engeland’

Antonio Rüdiger kreeg zondag tijdens het uitduel met Tottenham Hotspur te maken met een natrappende Heung-min Son, die hierdoor een rode kaart kreeg voorgehouden. De centrumverdediger van Chelsea werd nadien racistisch bejegend door een gedeelte van de Tottenham-aanhang. Het voorval tijdens de Londense derby is voor analist Gary Neville aanleiding om een tirade af te steken over racisme in het Engelse voetbal.

Neville is van mening dat er niet alleen maar naar racistische voorvallen in het buitenland moet worden gekeken. "We hebben absoluut een racismeprobleem in Engeland", zegt de oud-verdediger van Manchester United bij Sky Sports. "De Premier League moet hier tegen optreden, maar ze verstoppen zich bij dergelijke kwesties achter de FA. Daar ben ik van overtuigd, dergelijke zaken schuiven ze liever door naar de FA."

De analist verwijst naar de recente verkiezingen in Groot-Brittannië en de verhitte strijd tussen Boris Johnson en Jeremy Corbyn. "De grootste partijen en de de leiders van deze partijen zijn er constant van beschuldigd dat ze het racisme hebben aangewakkerd en daarnaast racisme accepteren binnen hun eigen partijen." Neville vindt in dat kader niet dat er kan worden gesproken over incidenten. "Het komt dus ook op het allerhoogste niveau voor, in het meest belangrijke kantoor van dit land. Wat we vandaag hebben gezien is geen incident, het is een veel groter probleem. Daar moet heel snel iets aan gedaan worden."

Neville zou het geen enkel probleem vinden als spelers in de toekomst van het veld stappen bij racistische geluiden vanaf de tribune. "Dat moet mogelijk worden voor spelers. Ik denk dat alleen op die manier een radicale verandering tot stand kan komen. Ik schaam me ervoor dat ik vijftien jaar geleden als speler niet van het veld ben gestapt, waardoor ik er erg trots op zou zijn als de spelers van nu het heft in eigen hand nemen en het veld verlaten."

Rüdiger reageerde zondagavond via Twitter op de racistische uitingen aan zijn adres tijdens de uitwedstrijd tegen Tottenham. De Chelsea-verdediger benadrukt dat hij ook veel steun heeft ontvangen van Spurs-supporters. "Het is echt triest om weer racisme te zien bij een voetbalwedstrijd, maar ik vind het erg belangrijk om erover te blijven praten met elkaar. Zo niet, dan wordt het over een paar dagen (zoals altijd) weer vergeten", zo schrijft de mandekker. "Het is gewoon zo jammer dat racisme nog steeds bestaat in 2019. Wanneer stopt deze onzin?"