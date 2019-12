‘Droomtransfer van PSV een utopie na vertrek van Van Bommel’

PSV sloot zaterdag het jaar 2019 af met een 4-1 overwinning tegen PEC Zwolle. Het is goed mogelijk dat de selectie van de Eindhovenaren er na de winterstop anders uitziet, daar verschillende transfergeruchten de ronde doen. Volgens De Telegraaf heeft Toni Lato zaterdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten.

De 22-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Valencia, maar de Spanjaard kan niet imponeren in Eindhoven. Zowel bij Mark van Bommel als Ernest Faber komt hij niet in de plannen voor, waardoor een winterse terugkeer naar los Che aanstaande is. De vleugelverdediger heeft volgens De Telegraaf al afscheid genomen van zijn collega's.

Na het duel met PEC Zwolle sprak Lato zijn teamgenoten toe in het Engels en 'sorteerde hij voor op een vroegtijdig vertrek', zo klinkt het. De krant meldt dat er vanuit LaLiga interesse is voor de voormalig jeugdinternational van Spanje. De jongeling heeft één officiële wedstrijd gespeeld voor PSV, thuis tegen Apollon Limassol in de voorrondes van de Europa League.

PSV zal zich in de winterstop willen versterken met een andere linksback, meldt het dagblad. 'PSV onderzocht de mogelijkheden om Angeliño (Manchester City) terug naar Eindhoven te halen, maar dat lijkt (helemaal) een utopie nu met Mark van Bommel, de man die altijd contact met hem hield en een goede band met hem heeft, is vertrokken.'