Van Hanegem: ‘Dat kan niet meer, die moet maar een toernooi overslaan’

Willem van Hanegem denkt dat het wellicht beter is als Memphis Depay het EK overslaat. De aanvaller van Olympique Lyon raakte onlangs ernstig geblesseerd en het is afwachten of de Oranje-international op tijd hersteld is voor het eindtoernooi. De Kromme ziet wel alternatieven voor Depay, zoals Joshua Zirkzee, die de laatste dagen furore maakt bij Bayern München.

Van Hanegem stelt in zijn column voor het Algemeen Dagblad vast dat de spits 'een geweldige entree' heeft gemaakt door in twee duels twee keer te scoren. "Twee zeer belangrijke goals bij een topclub in een loodzware competitie. Als die gozer zich kan doorontwikkelen, is hij misschien wel een optie om de vacature van Memphis Depay in te vullen bij Oranje. Samen met Myron Boadu en Wout Weghorst."

Tete: 'Ik leef enorm mee met zwaargeblesseerde Memphis'

"Dat Zirkzee en Boadu piepjong zijn, interesseert me niets. Leeftijd zegt niks. Denk je dat ze bij Bayern iemand laten invallen die er niet klaar voor is?", aldus Van Hanegem, die zich ook uitlaat over het feit dat Maarten Stekelenburg de nieuwe assistent is van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. "Het is wel jammer voor zijn broer Jeroen Stekelenburg, die namens de NOS de bondscoach interviewt na wedstrijden. Dat kan niet meer, je kunt het nooit meer goed doen, al zou je het willen."

"Ben je mild voor Koeman, dan komt dat doordat jouw broer naast hem zit. Ben je kritisch, dan kan het geforceerd overkomen. Die moet maar een toernooi overslaan. Dat zou Memphis Depay ook moeten doen", meent de oud-international, die heeft meegekregen dat Depay zoekt naar mogelijkheden om sneller dan verwacht terug te kunnen keren. "Ik hoop dat hij verstandig is, de tijd neemt om te herstellen en na de zomer nog een paar geweldige seizoenen kan draaien in de top."