Real Madrid raakt gedeelde koppositie kwijt na deceptie voor eigen publiek

Real Madrid heeft de laatste wedstrijd van het kalenderjaar niet weten te winnen. In het eigen Santiago Bernabéu kwam het elftal van trainer Zinédine Zidane niet voorbij Athletic Club: 0-0. Het betekende voor Real Madrid de derde remise op rij in LaLiga, waardoor Barcelona na achttien speelrondes alleen koploper van Spanje is. Het verschil tussen de twee titelrivalen bedraagt nu twee punten in het voordeel van de Catalanen.

Zidane voerde bij Real Madrid vier wijzigingen door ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel van afgelopen woensdag tegen Barcelona. Luka Modric speelde op het middenveld voor de geschorste Casemiro, terwijl Raphaël Varane, Isco en Gareth Bale op de bank begonnen ten faveure van Éder Militão, Vinícius Júnior en Rodrygo. De Koninklijke schoot scherp uit de startblokken en kreeg in de eerste twintig minuten enkele goede mogelijkheden om te scoren.

Zo stuitte Vinícius na een fraaie combinatie met Karim Benzema op doelman Unai Simón, terwijl een poging van Toni Kroos op de lat belandde. Halverwege de eerste helft liet Athletic zich voor het eerst gelden in aanvallend opzicht: Iñaki Williams dwong Thibaut Courtois met een laag schot tot een redding. In het restant van de eerste helft was Benzema nog dicht bij een doelpunt, maar de Franse spits stuitte, nadat hij Simón al had uitgespeeld, op verdediger Unai Núñez. Namens Athletic zag Mikel Vesga op slag van rust nog een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Aan het begin van de tweede helft moest Real Madrid een tegenvaller incasseren, doordat Militão de strijd moest staken vanwege een oogblessure. Diens vervanger Nacho had vrijwel onmiddellijk na zijn rentree kunnen scoren, maar de verdediger kopte uit een hoekschop op de lat. Na ruim een uur schoot Benzema na een schitterende individuele actie op de vuisten van Simón. Kort erna scheerde een uithaal van de ingevallen Bale rakelings voorbij de kruising. Aan de overzijde voorkwam Dani Carvajal met een uiterste krachtinspanning dat Williams kon scoren na een scherpe voorzet van Iñigo Lekue. In de laatste twintig minuten bracht Zidane Luka Jovic nog binnen de lijnen en stapte Real Madrid over naar een 4-4-2-systeem. Jovic kopte vijf minuten voor tijd nog op de paal, maar een winnende treffer zat er uiteindelijk niet meer in.