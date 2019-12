Michel Vlap laat zich gelden met dubbelslag tegen regerend kampioen

Michel Vlap is zondagavond uitgegroeid tot de grote man aan de kant van Anderlecht tegen Racing Genk. De Nederlander kreeg weer eens een basisplaats van trainer Frank Vercauteren en hij beschaamde dit vertrouwen niet. Met twee doelpunten in acht minuten tijd nam hij namelijk de gehele productie van Paars-Wit in het met 2-0 gewonnen duel voor zijn rekening. Anderlecht stijgt door deze overwinning naar de tiende plek in de Belgische Pro League, terwijl regerend kampioen Genk op plek acht blijft steken.