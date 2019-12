Björn Kuipers krijgt telefoontje uit Zeist na rode kaart Justin Hoogma

Dick van Egmond is over het algemeen positief over het optreden van de arbitrage in de afgelopen speelronde. Bij FOX Sports besprak de scheidsrechtersbaas van de KNVB meerdere incidenten van het weekend en ging onder meer in op een aantal beslissingen van Björn Kuipers bij het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord (1-2) van zondagmiddag. Van Egmond besloot na afloop van het duel in Stadion Galgenwaard telefonisch contact te zoeken met de scheidsrechter.

FC Utrecht had graag een strafschop gewild bij een duel tussen Eric Botteghin en Issah Abass. Kuipers liet het gaan en ook de VAR greep niet in. “Ik kan me dat voorstellen”, aldus Van Egmond. “Abass komt inderdaad ten val. Of het ook echt een bewuste overtreding was is de vraag. Ik denk dat áls Kuipers een strafschop geeft, Feyenoord ook niets te zeggen heeft. De VAR zal genoeg getwijfeld hebben om te besluiten niet in te grijpen.”

Een klein kwartier voor tijd werd Hoogma met een directe rode kaart van het veld gestuurd, nadat hij Luis Sinisterra met een stevige tackle naar de grond werkte. “Ik heb daar met Björn over gebeld”, aldus Van Egmond. “Hij gaf rood voor de scoringskans, maar de overtreding van Hoogma is ook een hele forse. Eén waarbij je je afvraagt: wat doe je, waar ga je voor? Kuipers had de rode kaart ook mogen geven voor ernstig gemeen spel.”

Van Egmond is kritisch op een besluit van arbiter Jochem Kamphuis en de VAR bij het duel tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo (1-1), waarbij Cyriel Dessers in zijn ogen een strafschop verdiende. Doelman Warner Hahn werkte een bal weg en bracht Dessers ten val. De arbitrage greep niet in, terwijl Van Egmond dat graag anders had gezien. “Ik heb een sterke voorkeur voor een strafschop en een ingreep door de VAR”, aldus Van Egmond. “Keepers hebben helemaal niet zoveel vrijheid, daar. De suggestie wordt wel eens gewekt dat keepers zich strekken om een bal uit de lucht te halen. En ja, dan moeten aanvallers extra voorzichtig zijn omdat de doelman dan kwetsbaar is. Maar keepers mogen niet door spelers heen gaan."