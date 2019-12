Bezoek van Chelsea levert José Mourinho unieke nederlaag op

Chelsea heeft zondagavond goede zaken gedaan in de subtop van de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard was in de derby tegen Tottenham Hotspur met 0-2 te sterk voor de stadsgenoot, die na een rode kaart voor Heung-Min Son het laatste halfuur vol moest maken met een man minder. Chelsea vergroot de voorsprong op Tottenham door deze overwinning tot zes punten en heeft de vierde plek daardoor weer wat steviger in handen. Voor José Mourinho betekent de nederlaag overigens een unicum: de oefenmeester verloor nog niet eerder een thuiswedstrijd van een voormalige werkgever (van de dertien vorige confrontaties werden er twaalf gewonnen en een gelijkgespeeld).

Lampard besloot zijn team na de nederlaag tegen Bournemouth op drie plekken te wijzigen en deze beslissing betaalde zich in de openingsfase uit in een dominant opererend Chelsea. Nadat the Blues er vanaf het eerste fluitsignaal in slaagden om Tottenham vast te zetten, leverde een actie van Willian, waarbij hij vanaf de linkerkant naar binnen sneed en uithaalde, de bezoekers in de twaalfde minuut al een voorsprong op.

The Spurs wisten hier ondanks mogelijkheden voor Harry Kane en Son voor rust weinig tegenover te stellen en in de blessuretijd van de eerste helft ging het van kwaad tot erger voor de manschappen van Mourinho. Paulo Gazzaniga maaide namelijk compleet langs een diepe bal heen, waarna hij de instormende Marcos Alonso wel raakte. Na raadpleging van de VAR besloot arbiter Anthony Taylor de bal op de stip te leggen en Willian benutte dit buitenkansje voor zijn tweede goal van de middag.

Tottenham moest in de tweede helft dus flink in de achtervolging, maar kreeg binnen tien minuten een nieuwe treffer tegen. Mourinho kon echter opgelucht ademhalen toen de goal van Tammy Abraham werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet lang daarna ging het echter toch nog helemaal mis voor de thuisploeg nadat Son op de grond liggend natrapte bij Antonio Rüdiger en hij, op aanraden van de VAR, een rode kaart voorgehouden kreeg.

Mourinho deed na het wegsturen van Son met het inbrengen van Danny Rose en Tanguy Ndombele vervolgens nog een poging om de naderende nederlaag af te winden. Tottenham slaagde er echter niet meer in om gevaar te stichten voor het doel van Kepa Arrizabalaga en het meest opvallende moment in de slotfase van het duel had geen betrekking op het spel op het veld. Rüdiger, die eerder nog was betrokken bij de uitsluiting van Son, werd met nog ruim tien minuten te gaan namelijk het slachtoffer van racistische leuzen vanaf de tribune en liet zijn onvrede hierover duidelijk blijken.