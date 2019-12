Türüc en Kadioglu zegevieren met Fenerbahçe in stadsderby

Fenerbahçe heeft de stadsderby tegen Besiktas zondagavond in zijn voordeel weten te beslissen. In het eigen Sükrü Saracoglu Stadion won het elftal van trainer Ersun Yanal met 3-1 van de rivaal. Deniz Türüc begon bij Fenerbahçe in de basis en werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Ferdi Kadioglu. Bij Besiktas speelde Jeremain Lens de gehele wedstrijd.

Fenerbahçe gaat Besiktas door de zege voorbij in de Süper Lig: het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt na zestien speelrondes één punt. Het team van Yanal legde de basis voor de overwinning in de eerste 35 minuten. Max Kruse opende halverwege de eerste helft de score vanaf de strafschopstip, waarna Ozan Tufan met een prachtig schot van afstand voor de 2-0 zorgde.

Besiktas had weinig in de melk te brokkelen, maar wist in de blessuretijd van de eerste helft toch nog een aansluitingstreffer op het scorebord te brengen. Voormalig PSV’er Atiba Hutchinson liep een vrije trap tegen de touwen en verschafte Besiktas daarmee perspectief voor de tweede helft. Een intikker van Vedat Muriqi na ongeveer een uur spelen betekende echter vroegtijdig de beslissing in de wedstrijd.