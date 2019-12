Vitesse blijft in spoor van Feyenoord met tweede overwinning op rij

Vitesse heeft zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2019 afgesloten met een overwinning. De Arnhemmers waren zondag in eigen huis met 3-0 te sterk voor VVV-Venlo en wonnen daarmee, na de zege op FC Twente van vorige week, hun tweede Eredivisie-wedstrijd op rij. Vitesse lijkt zodoende de slechte serie van de afgelopen maanden wat achter zich te hebben gelaten en stijgt door de driepunter over sc Heerenveen en FC Utrecht heen naar de zesde positie, op een punt achter Feyenoord. VVV eindigt de eerste seizoenshelft op plek zestien.

De teams van interim-trainers Joseph Oosting en Jay Driessen kwamen in de openingsfase van de wedstrijd niet veel verder dan het aftasten van de tegenstander. Met bijna een halfuur op de klok kwam het duel echter alsnog nog volledig tot ontbranding toen Vitesse in drie minuten tijd tweemaal toesloeg. Een fraaie uithaal van Riechedly Bazoer schudde het wat ingedutte GelreDome meteen klaarwakker en de middenvelder zag zijn bal achter een kansloze Thorsten Kirschbaum in de kruising vliegen.

Vlak daarna moest de doelman opnieuw vissen toen Danilho Doekhi Tim Matavz in de zestien bediende met een steekballetje en de spits in de korte hoek raakschoot. Vitesse kreeg een paar minuten voor de rust nog een kans om de marge verder uit te breiden, maar een poging uit een moeilijke hoek van Bryan Linssen kon worden gekeerd door Kirschbaum. Het eerste gedeelte van de tweede helft was vervolgens een kopie van de openingsfase van de eerste helft en het duurde dik tien minuten voordat er weer wat actie waar te nemen viel op het veld.

Matavz kreeg met het hoofd de eerste goed kans van het tweede bedrijf, maar zijn poging stuitte op de doelman van de bezoekers. VVV had ook in deze fase moeite om kansen te creëren, maar kwam met nog een kleine 25 minuten te gaan toch bijna tot een aansluitingstreffer toen Jerome Sinclair op Remko Pasveer afkon en er niet in slaagde om de keeper te passeren. Niet lang hierna was het aan de overkant wel raak en een rake kopbal van Bryan Linssen uit een corner gooide het duel definitief in het slot.