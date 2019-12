Atlético Madrid maakt in Benito Villamarín einde aan dramatische reeks

Atlético Madrid heeft voor het eerst sinds 1 oktober weer eens een wedstrijd weten te winnen op vreemde bodem. Het elftal van trainer Diego Simeone zegevierde zondagmiddag op bezoek bij Real Betis met 1-2. Atlético komt door de overwinning na 18 speelronde in LaLiga op 32 punten en is op de ranglijst terug te vinden op een vierde plaats.

Atlético maakte met de overwinning in het Benito Villamarín een einde aan een dramatische reeks van zeven uitwedstrijden op rij zonder overwinning. De formatie van Simeone speelde zijn vijf laatste uitduels in LaLiga gelijk, terwijl in de Champions League tweemaal werd verloren. Op bezoek bij Real Betis, dat de laatste week aan de beterende hand was, konden de Madrilenen eindelijk weer juichen.

Het verschil werd door Atlético gemaakt in de tweede helft. Ángel Correa opende in de 58ste minuut, slechts één minuut nadat hij was ingevallen, de score. De Argentijnse vleugelaanvaller ontfutselde verdediger Ángel Moreno de bal, waarna hij doelman Joel Robles omspeelde en simpel kon scoren. Correa was zes minuten voor tijd ook betrokken bij de 0-2: met een voorzet vanaf rechts stelde hij Álvaro Morata in staat om fraai achter het standbeen te scoren. De aansluitingstreffer van Marc Bartra in minuut 93 kwam te laat voor Real Betis.