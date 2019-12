Berghuis repliceert Van Gangelen: ‘Dan heb je in het kampioensjaar niet opgelet’

Feyenoord kan met een goed gevoel de winterstop in. De Rotterdammers wonnen de laatste wedstrijd voor de seizoenshelft zondag namelijk met 1-2 van FC Utrecht. Jens Toornstra groeide met een schitterend doelpunt in de tweede helft uit tot matchwinner en kan na afloop rekenen op de complimenten van aanvoerder Steven Berghuis.

Toornstra bracht kort na de onderbreking op zeer fraaie wijze de 1-2 op het scorebord: na een voorzet vanaf de linkerflank van Tyrell Malacia volleerde hij vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend raak. "Het veld is nat, de bal is glad. Maar dit soort goals is wel Jens. Hij raakt dit soort ballen altijd wel écht goed, op de training, en hij heeft het ook vaak bewezen in de wedstrijd. Dit is wel echt Jens", analyseert Berghuis na afloop voor de camera van FOX Sports.

Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat Toornstra 'nooit echt intikkertjes of rare frommelgoals' maakt, maar om die uitspraak moet Berghuis lachen. "Dan heb je in het kampioensjaar niet echt opgelet", repliceert de vleugelaanvaller scherp. Berghuis verwijst daarmee naar het seizoen 2016/17, toen Feyenoord mede door veertien competitiedoelpunten van Toornstra landskampioen van Nederland werd. "Maar hij heeft zeker patent op dit soort goals", voegt Berghuis eraan toe.

Berghuis erkent dat Feyenoord het moeilijk had tegen FC Utrecht. "Veel beleving en veel passie", vat hij de wedstrijd samen. "Ik denk dat we ons in de eerste helft weer veel te ver naar achteren laten drukken. We hebben toch wel een ploeg die het van hard werken moet hebben, van de instelling. Je ziet dat we aan de bal nog wel moeite hebben om de juiste oplossingen te vinden en vaak naar voor te spelen", aldus de aanvoerder, die in de bres springt voor aanvalsleider Nicolai Jörgensen. "Nicolai biedt zich echt wel aan, maar dan wachten we net twee, drie seconden te lang en spelen we de bal toch weer breed. Ik denk dat daar wel veel winst in te behalen is, maar dat is wel een beetje onze ploeg."