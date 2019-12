Kaj Sierhuis pakt hoofdrol en voegt nieuw hoofdstuk toe aan uitcomplex

FC Groningen heeft zondag drie punten gepakt tegen FC Emmen. De formatie van Danny Buijs had zondag weinig te duchten van het bezoek uit Drenthe, dat wederom een slecht resultaat behaalt in een uitwedstrijd: 2-0. De grote man aan de kant van FC Groningen was Kaj Sierhuis, die met twee treffers in de tweede helft zijn ploeg de winst bezorgde.

FC Emmen kan dit seizoen niet winnen buitenshuis, waardoor FC Groningen zondag de beste papieren had om het kalenderjaar 2019 goed af te sluiten. De Trots van het Noorden kon in eerste instantie echter weinig klaarspelen, waardoor beide ploegen zonder goals gingen rusten. FC Groningen maakte wel het meeste aanspraak op de openingstreffer, maar onder anderen Ajdin Hrustic en Django Warmerdam konden met hun pogingen het net niet vinden.

Meteen na de onderbreking wist FC Groningen wel succes te boeken bij het doel van Dennis Telgenkamp. Kaj Sierhuis reageerde alert bij een goede voorzet van Joel Asoro en tikte bij de eerste paal goed raak: 1-0. De thuisploeg had geen kind aan FC Emmen, dat het uitcomplex maar niet kan doorbreken. Later in de tweede helft besliste Sierhuis het duel in het voordeel van de thuisploeg. De huurling van Ajax kopte een voorzet onder Telgenkamp door en vierde vervolgens het doelpunt met de fans: 2-0.

FC Emmen kon bijna de gehele wedstrijd weinig klaarspelen, maar werd in de slotfase toch nog gevaarlijk. Dankzij Sergio Padt, die redding moest brengen bij pogingen van onder anderen Sergio Peña, Michael de Leeuw en Jafar Arias, eindigde FC Groningen het duel zonder tegendoelpunten. Zo pakte FC Groningen een clubrecord, met in 2019 slechts 31 tegengoals. FC Emmen sloot het duel met tien man af door twee gele kaarten van Michaël Heylen.