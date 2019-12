Toornstra schiet Feyenoord in enerverend duel naar vijfde plaats

Feyenoord kan met een goed gevoel aan de winterstop beginnen. De Rotterdammers wonnen dankzij doelpunten van Orkun Kökcü en Jens Toornstra op bezoek bij FC Utrecht met 1-2 in een uitermate vermakelijke wedstrijd. Het betekent dat Feyenoord nog altijd ongeslagen is in de Eredivisie onder leiding van Dick Advocaat na vijf overwinningen en twee remises, terwijl de vijfde plaats wordt overgenomen van FC Utrecht.

Advocaat bracht tegen zijn oude club FC Utrecht een weinig verrassende opstelling binnen de lijnen. Leroy Fer keerde terug in de basiself ten koste van Renato Tapia, terwijl er verder gekozen werd voor dezelfde namen als in het met 1-2 gewonnen bekerduel met SC Cambuur. De Rotterdammers hadden het uitermate moeilijk in de beginfase, waarin FC Utrecht het betere van het spel had. Na kansen voor Issah Abass, Sander van de Streek en Gyrano Kerk viel de openingstreffer binnen het kwartier spelen echter verrassend aan de andere zijde van het veld.

Kökcü schoot op wonderschone wijze de 0-1 tegen de touwen, maar lang kon Feyenoord niet genieten van die voorsprong. Nadat Abass nog een grote mogelijkheid had laten liggen, kopte Justin Hoogma volledig vrijstaand de gelijkmaker binnen. FC Utrecht behield het initiatief en hoopte met een klein halfuur op de klok een strafschop te krijgen, toen Kerk ogenschijnlijk gevloerd werd door Tyrell Malacia. Zowel scheidsrechter Björn Kuipers als VAR Rob Dieperink zag er echter geen duidelijke strafschop in.

Feyenoord kwam er in de eerste helft maar mondjesmaat uit, maar had toch zomaar op een 1-2 voorsprong kunnen komen toen Luis Sinisterra een schotkans kreeg na een combinatie met Nicolai Jörgensen. Het schot van de Colombiaan werd echter gekeerd door Utrecht-doelman Maarten Paes. Diens collega Kenneth Vermeer had aan de andere kant ook moeite met een inzet van Adam Maher, waarna ternauwernood voorkomen kon worden dat Abass de rebound niet tegen de touwen kon werken. Doordat ook Kerk nog een uitermate goede mogelijkheid liet liggen, zochten beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamers op voor de rust.

Al snel in de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong. Een voorzet van Malacia bereikte Toornstra, die de bal op uiterst fraaie wijze achter Paes schoot. Kort daarna meldden de Rotterdammers zich opnieuw in het strafschopgebied, maar een inzet van Nicolai Jörgensen werd gekraakt. FC Utrecht drong Feyenoord echter al snel weer terug en zag Sean Klaiber in uitermate kansrijke positie vanaf de rand van het strafschopgebied de paal raken. Een inzet van Simon Gustafson leverde vier minuten haast evenveel gevaar op, doordat Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer de bal liet glippen. De sluitpost kon echter net op tijd de schade herstellen door het leer weg te tikken voor de lijn.

Op het moment dat Utrecht-trainer John van den Brom aanvallend wisselde door Adrian Dalmau in het veld te brengen, kwam Feyenoord bijna op 1-3. Sinisterra kreeg heel veel ruimte in het strafschopgebied en zag zijn schot via Paes op de paal gaan. Kökcü zag vervolgens een schot van binnen het strafschopgebied geblokt worden, waarna Utrecht met tien man kwam te staan. Hoogma schoffelde Sinisterra onderuit en kon met een directe rode kaart het veld verlaten. Eric Botteghin leek direct daarna het duel te beslissen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In een boeiende slotfase kwamen er, ondanks kansen over en weer, geen doelpunten meer, waardoor Feyenoord een 1-2 overwinning uit het vuur sleepte.