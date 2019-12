Joël Veltman verrast na afloop: ‘Oké, dat hoor ik serieus nu voor het eerst’

Ajax won zondagmiddag eenvoudig met 6-1 van ADO Den Haag en sloot zodoende het kalenderjaar 2019 in stijl af. Joël Veltman is tevreden over de overwinning en prijst de inzet van jongelingen Lassina Traoré, Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp. "Nu kregen ze de kans en ik denk dat ze deze met beide voeten hebben gegrepen", zegt Veltman na afloop.

Veltman is best wel blij dat het nu winterstop is, ook voor zijn teamgenoten. "Iedereen had pijntjes, dus het is wel nodig", aldus de verdediger in gesprek met Voetbal International. Eerder op de zondag werd Veltman in verband gebracht met een overstap naar AS Roma, maar de Oranje-international was nog niet op de hoogte van dit gerucht uit Italië.

"Italië is een mooi land, hoezo?", aldus Veltman, die vervolgens op de hoogte wordt gesteld van het verhaal. "Oké, dat hoor ik serieus nu voor het eerst. Dan moet ik Justin Kluivert maar even berichten. Tja, mooie club. In de winterstop ga ik zeker weg, op vakantie, niet van Ajax. Aan het eind van het seizoen gaan we kijken hoe of wat", aldus Veltman.

Ekkelenkamp is net als Veltman tevreden met de ruime overwinning. De middenvelder is blij met deze kans van trainer Erik ten Hag. "Het is lekker dat de middag zo goed is verlopen. We speelden een goede wedstrijd", zegt Ekkelenkamp in gesprek met de NOS. De jonge Ajacied erkent dat hij geduld moet hebben inzake kansen bij de hoofdmacht.

"Ik heb veel geduld moeten hebben. Ik heb veel gespeeld bij Jong Ajax en heb daar mijn ritme gepakt. Vorig seizoen heb ik niet veel wedstrijden gespeeld, dit seizoen wel", aldus Ekkelenkamp. "Nu kwam mijn kans en dat ging goed. Het was een kans die ik moest pakken, maar ik heb nog steeds niets te verliezen", besluit het talent.