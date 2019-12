Ten Hag ziet ‘beperkende factor’ in vergelijking met Real, Barça, Bayern en City

Ajax besloot kalenderjaar 2019 zondagmiddag met een 6-1 overwinning op ADO Den Haag. Trainer Erik ten Hag toont zich na afloop uitermate content met de overwinning en blikt vooruit op 2020, waarin het gat met de Europese top verder gedicht moet worden. Of Ajax in januari enkele nieuwe spelers zal verwelkomen, is volgens de oefenmeester afhankelijk van de ontwikkelingen in de ziekenboeg.

“Er is een einde gekomen aan een heel mooi jaar voor Ajax. We kijken met heel veel plezier alvast vooruit naar weer hele grote uitdagingen. Hier kunnen we even van genieten en dan gaat de blik weer snel vooruit”, zo begint Ten Hag, geciteerd door Ajax Showtime, op de persconferentie na afloop van het duel met ADO. “Voor Ajax zal het moeilijk zijn om de levenscyclus van een elftal lang in stand te houden. Clubs als Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United en Bayern München kunnen een kern van spelers veel langer bij elkaar houden.”

“Dat is een beperkende factor, maar dat het kan, heeft Ajax in de afgelopen jaren laten zien”, vervolgt de oefenmeester. Ten Hag, die voorlopig onder meer Quincy Promes, David Neres en Daley Blind met blessures moet missen, sluit niet uit dat de Amsterdammers in januari de transfermarkt op gaan. “Maar ik zeg ook niet dat we iets gaan doen. Wintertransfers zijn niet makkelijk. Geen club wil zijn beste spelers laten gaan en de spelers die weg willen, kunnen niets aan ons toevoegen. We zijn al alert. Het is ook van belang wat de prognoses van de geblesseerde spelers zijn.”

Tegen ADO bracht Ten Hag met Jurgen Ekkelenkamp, Lassina Traoré, Ryan Gravenberch en Sontje Hansen enkele jonge spelers binnen de lijnen. “Dat zijn jongens die al een tijdje bij ons zijn. Ze weten hoe we moeten voetballen, vanuit de principes van ons spel. Als de uitvoering dan goed is, zoals vandaag, dan kunnen ze het. Een aantal jongeren worden dan meegetrokken door de ouderen en dat is mooi om te zien”, zegt Ten Hag tegenover FOX Sports. “Ik denk dat ze dat uitstekend hebben gedaan.”