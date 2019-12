Ajax besluit 2019 in stijl met veegpartij tegen ADO Den Haag

Ajax heeft het kalenderjaar 2019 op uitstekende wijze besloten. De Amsterdammers hadden in de Johan Cruijff ArenA geen kind aan ADO Den Haag, wonnen met 6-1 en zetten daarmee AZ, dat zaterdagavond met 3-0 verloor op bezoek bij Sparta Rotterdam, weer op een achterstand van drie punten aan kop in de Eredivisie. Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré tekenden voor hun eerste Eredivisie-doelpunten, terwijl Sontje Hansen als invaller zijn debuut maakte op het hoogste niveau. Ajax hervat de Eredivisie na de winterstop op 19 januari weer met een thuiswedstrijd tegen Sparta.

Erik ten Hag bracht tegen ADO Den Haag een uitermate jong elftal binnen de lijnen. Ekkelenkamp en Gravenberch speelden op het middenvelder, terwijl Traoré door de afwezigheid van Klaas-Jan Huntelaar als spits werd opgesteld. Opponent ADO Den Haag was voorafgaand aan het bezoek aan Amsterdam al zeven wedstrijden zonder overwinning en merkte al vroeg in de wedstrijd dat er weinig te halen viel tegen Ajax. Na een kwartier speelde Hakim Ziyech zich vrij op de rand van het strafschopgebied, waarna hij de bal achter ADO-doelman Luuk Koopmans wist te krullen.

Ajax wist de marge acht minuten na de openingstreffer al te verdubbelen. Een voorzet van Ziyech ging over Ekkelenkamp heen, waar Donny van de Beek zich had vrijgelopen en klaarstond om de bal tegen de touwen te schieten. In de tien minuten voor rust zag ADO de Amsterdammers snel weglopen. Na een fraaie voorzet van Nicolás Tagliafico kon Ekkelenkamp, afgelopen week ook trefzeker in het bekerduel met Telstar (3-4 zege), zijn eerste Eredivisie-doelpunt aantekenen. Kort daarna maakte ook Gravenberch zijn eerste treffer op het hoogste niveau, na een fraaie actie binnen het strafschopgebied. ADO bracht daar in de eerste helft niet meer dan een speldenprikje van Crysensio Summerville tegenover.

In de rust bracht Ten Hag Noa Lang binnen de lijnen, omdat Ziyech zich op eigen verzoek liet wisselen. ADO wist het doel in de tweede helft precies drie minuten schoon te houden. Dusan Tadic kreeg de bal terug in het strafschopgebied van Traoré en punterde het leer vervolgens overtuigend in de verre hoek: 5-0. Nadat Lang en Ekkelenkamp nog mogelijkheden op de zesde treffer hadden laten liggen, kwam Ajax na ruim een uur spelen op 6-0. Tadic fungeerde deze keer als aangever en stelde Traoré in staat om zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van de Amsterdammers aan te tekenen.

Lang kreeg vervolgens nog tweede goede mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar verzuimde nog om ADO meer pijn te doen. Ten Hag gunde Hansen vervolgens zijn Eredivisie-debuut door hem binnen de lijnen te brengen voor Ekkelenkamp en zag dat de bezoekers kort daarna ook nog met tien man kwamen te staan, doordat Danny Bakker zijn tweede gele kaart ontving voor een overtreding op Tagliafico. Hansen kreeg razendsnel een goede kans én zijn eerste gele kaart in het betaald voetbal. In de absolute slotfase kreeg ADO nog een strafschop door een overtreding van Lisandro Martínez op Summerville, waardoor John Goossens vanaf elf meter de eindstand op 6-1 bepaalde.