Mededeling over ‘nieuwe Neuer’ betekent uitermate goed nieuws voor Bayern

De wegen van Schalke 04 en Alexander Nübel gaan aan het einde van het seizoen scheiden. Die Königsblauen communiceren via de officiële kanalen dat 23-jarige doelman, tevens aanvoerder van de huidige nummer vijf van de Bundesliga, zijn aflopende contract in Gelsenkirchen niet gaat verlengen. Het betekent uitermate goed nieuws voor Bayern München, dat al langere tijd op de diensten van de ‘nieuwe Manuel Neuer’ aast en volgens BILD reeds een overeenstemming heeft over een vijfjarig contract.

Bayern München is echter niet de enige club die concrete belangstelling heeft voor Nübel, want hij werd eerder ook in verband gebracht met een transfervrije overstap naar RB Leipzig, Manchester United, Atlético Madrid, AS Roma, OGC Nice en Paris Saint-Germain. Volgens de meest recente berichten van Sport Bild stond Nübel echter voor de keuze tussen een langer verblijf bij Schalke of een transfer naar Bayern München.

Der Rekordmeister is reeds bezig met de opvolging van Neuer, die 33 is en langzamerhand in de herfst van zijn carrière terechtkomt. Bayern wil de selectie komende zomer verder gaan renoveren en ziet in de jonge Nübel een ideale opvolger voor Neuer. De jeugdinternational van Duitsland wordt veelvuldig vergeleken met de huidige doelman van Bayern München. Niet alleen vanwege de kwaliteiten op het veld, maar ook door het vergelijkbare carrièrepad. Evenals Nübel brak Neuer door bij Schalke, om na verloop van tijd voor een vertrek te kiezen.

Schalke, dat Nübel in 2015 weghaalde bij SC Paderborn, heeft er de afgelopen tijd alles aan gedaan om de doelman langer aan zich te binden met een nieuwe verbintenis tot medio 2024, inclusief een ontsnappingsclausule. “Na de gesprekken van de afgelopen maanden met Nübel en zijn zaakwaarnemer is dit besluit geen verrassing en we respecteren het. We hoeven het alleen niet te begrijpen”, laat sportief directeur Jochen Schneider op de website van Schalke weten. “We hebben hem tevergeefs duidelijk laten zien wat zijn rol bij ons zou zijn, als sleutelspeler en aanvoerder van een jong elftal.”