Drie basisdebutanten bij Ajax; club corrigeert één plek in opstelling

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zondagmiddag. De trainer begint vanaf 12.15 uur verrassenderwijs met Lassina Traoré in de basisopstelling, daar Klaas-Jan Huntelaar niet fit genoeg is om te spelen. Bij een overwinning kan Ajax volop profiteren van de nederlaag die medekoploper AZ zaterdagavond leed tegen Sparta Rotterdam (3-0).

Traoré stond nog nooit in de basis van Ajax; hij kwam dit seizoen in drie invalbeurten tot vijftien minuten in de Eredivisie. Wel speelde Traoré zeventien duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij vijftien keer scoorde. Verrassend is verder dat Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch een basisplaats hebben, net als midweeks tegen Telstar in de TOTO KNVB Beker, waardoor Edson Álvarez plaatsneemt op de bank. Voor beide middenvelders is het hun eerste basisplaats in de Eredivisie.

Ajax communiceerde aanvankelijk dat Noussair Mazraoui als rechtsback zou beginnen, maar kiest toch voor Sergiño Dest. Tot slot keren Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech terug van lichte pijntjes. Ajax hoopt het kalenderjaar tegen ADO goed af te sluiten, na twee opeenvolgende nederlagen in de Eredivisie. De Amsterdammers hadden het woensdag niet makkelijk met Telstar (3-4) en slaagden er niet in om de scepsis over de recente prestaties weg te nemen. Mocht Ajax winnen van ADO, dan loopt het drie punten uit op AZ.

Ajax kan zoals bekend niet beschikken over Daley Blind, terwijl David Neres, Zakaria Labyad en Quincy Promes uiteenlopende blessures hebben. Verwacht werd dat Ten Hag zou opteren voor een voorhoede met onder meer Huntelaar, die in vier van de laatste vijf officiële duels vanaf de aftrap begon. Zondagochtend bleek echter dat Huntelaar niet fit genoeg is en daarom zit hij ook niet op de bank. Daarom is de achttienjarige Traoré, die in de winterstop van 2018/19 overkwam van Ajax Cape Town, de spits van Ajax.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ekkelenkamp, Gravenberch; Ziyech, Traoré, Tadic.

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bakker, Pinas, Meijers; Immers, Malone, Haye; Summerville, Necid, Goossens