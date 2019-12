‘Grootmacht gaat mogelijk voor wintertransfer van Renato Tapia’

Renato Tapia staat op de radar van Boca Juniors. De middenvelder is bij Feyenoord niet verzekerd van een basisplaats en zou in de winterse transferperiode kunnen besluiten de Rotterdammers te verlaten. Volgens journalist Nicolás Ambrogi van Diario Xeneize is de international van Peru een optie voor de Argentijnse grootmacht.

Tapia ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast in De Kuip, waardoor een transfer in de winter voor alle partijen een logische stap kan zijn. Onder meer De Telegraaf gaf eerder al aan dat Feyenoord openstaat voor een vertrek van zowel Jan-Arie van der Heijden, die eveneens mag uitkijken naar een nieuwe werkgever, als Tapia.

Wanneer deze spelers in januari verkocht worden, zal Feyenoord de transfermarkt op gaan om een centrumverdediger en controlerende middenvelder in huis te halen, zo schreef de krant. Volgens Nicolás Ambrogi volgt Boca de verrichtingen van de 24-jarige Tapia op de voet, meldt Ambrogi zondag op Twitter. "De mensen van Boca houden hem in de gaten", aldus de journalist.

Tapia staat sinds januari 2016 onder contract bij Feyenoord, nadat de club ongeveer 2,4 miljoen euro betaalde aan FC Twente. De 47-voudig international is nooit voor langere tijd een onbetwiste basisspeler bij Feyenoord geweest. De middenvelder, die van januari tot en met juni nog werd uitgeleend aan Willem II, heeft tot op heden 66 wedstrijden voor Feyenoord gespeeld.