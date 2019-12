Dervisoglu dankt Hans Kraay Jr.: ‘Ik heb een mooie compilatie gemaakt’

Halil Dervisoglu heeft zaterdagavond waarschijnlijk in de 3-0 zege op AZ zijn laatste wedstrijd voor Sparta gespeeld. Het jeugdproduct maakt per 1 januari officieel de overstap naar Brentford, zo werd afgelopen zomer al overeengekomen. Dervisoglu, twintig jaar, scoorde in de 57e minuut vanaf elf meter en werd twintig minuten later door Henk Fraser naar de kant gehaald. Hij wacht af wat de komende weken gaan brengen.

“Ik denk niet dat ik een mooiere wedstrijd in mijn hoofd had”, vertelde Dervisoglu in gesprek met FOX Sports. “Het is natuurlijk van alle kanten mooi. Je wint de wedstrijd, je scoort en een mooie publiekswissel.” Dervisoglu vliegt zondag naar Londen om zijn nieuwe avontuur aan te gaan. “Maandag is de eerste training. Kijken wat er gaat gebeuren.”

Dervisoglu sprak naar eigen zeggen nog niet met manager Thomas Frank, toen Hans Kraay Jr. aangaf dat de nummer vijf van de Championship erg veel spitsen onder contract heeft staan. “Zodra ik daar ben, zullen we een goed gesprek hebben. Dan zal ik horen en zien wat ze met mij in gedachten hebben.” Een terugkeer naar Rotterdam-West is zodoende nog altijd een optie.

Hans Kraay Jr. suggereerde dat Dervisoglu bij hem in het krijt staat: “Ik heb vorig seizoen een partijtje reclame voor je gemaakt.” De aanvaller: “Dat komt helemaal goed, daar hebben we het op een dag wel over. Ik ben dat zeker niet vergeten. Ik heb een mooie compilatie van al uw woorden gemaakt”, zei hij gekscherend.