‘Denzel Dumfries heeft wel een beetje begrepen dat ik eraan kom’

Ernest Faber hoopt dat PSV na de winterstop kan herstellen van het dramatische kalenderjaar. De interim-trainer is blij met de winterstop en vooral met het feit dat de Eindhovenaren dankzij de overwinning op PEC Zwolle (4-1) het jaar positief hebben afgesloten. “We zijn goed teruggekomen na een 0-1 achterstand. In deze moeizame fase is dat het voornaamste”, zo concludeerde Faber na afloop bij FOX Sports.

“Het was niet geweldig, zeker in het begin was het stroef en onzeker en zeker aan de bal was het van achteruit twijfelend”, zag ook Faber in. “In de tweede helft was het beter, durfden we eerder door te drukken en stonden we dichter bij elkaar. Uiteindelijk hebben we terecht met 4-1 gewonnen.” De trainer betreurde de manier waarop de 0-1, na een fout van Daniel Schwaab, tot stand kwam. “In de beker zijn we goed weggekomen en hebben we geluk gehad. Dan heb je het erover dat we elkaar beter en eerder moeten helpem”, zo verwees hij naar de moeizame bekerwedstrijd tegen GVVV.

“Dan willen de jongens goed voetballen en maak je zo’n fout. Uiteindelijk hebben we goed gereageerd en klaar; de punten zijn binnen; goed gedaan. Iedereen moet nu uitrusten en met een frisse kop weer beginnen in het nieuwe jaar.” Faber benadrukt dat er ‘veel goede dingen’ in de groep zitten. “Mark van Bommel heeft heel goede dingen gedaan, daar probeer je op verder te borduren. Daar hoort ook resultaat bij. Resultaat geeft zelfvertrouwen en zorgt voor opluchting en verlichting; we hebben nu twee keer resultaat gehaald. Iedereen is wat positiever.”

Jordan Teze maakte zaterdagavond zijn basisdebuut bij PSV, als vervanger van de geschorste Denzel Dumfries. Van een harde concurrentiestrijd tussen de twee is geen sprake. “Hij zei dat ik gewoon mezelf moest blijven en mezelf niet per se hoefde te bewijzen. Geen rare dingen doen. Denzel is een goede coach, hij is echt als een broer voor me.” Toch wil Teze meer. “Ik heb met Denzel een goede concurrent, maar hij heeft na deze wedstrijd wel een beetje begrepen dat ik eraan kom”, werd hij door het Eindhovens Dagblad geciteerd.

“En dat ik sta te popelen om erbij te komen, dat is ook alleen maar goed voor ons beiden. Dat houdt ons scherp.” Teze kan niet wachten totdat PSV weer aan de slag gaat na de winterstop. “Voor mij is het geen vakantie hoor, ik blijf gewoon mijn ding doen. Het is niet zo dat ik op mijn luie reet ga zitten. Sterker nog: van mij hadden we wel door mogen gaan.”