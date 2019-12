Alleen VAR kan sublieme vervanger van Jasper Cillessen frustreren

Valencia heeft zaterdagavond ternauwernood een punt in LaLiga gepakt. Zonder de geblesseerde Jasper Cillessen speelde het team van Albert Celades gelijk bij Real Valladolid, dat in de vierde minuut van de extra tijd de voorsprong zag verdwijnen: 1-1. Jaume Doménech was de uitblinker aan de kant van los Che, die met 28 punten op een zevende stek staan. Nummer vier Getafe heeft maar twee punten meer.

In een ietwat saaie eerste helft in een regenachtig Valladolid domineerde de thuisploeg en moest Valencia zich vooral beperken tot tegenhouden. Het ontbrak het team van Sergio Gónzalez echter aan daadkracht in de laatste meters en dat kwam de ploeg twee minuten voor rust bijna duur te staan. Een rare manier van afronden van Gabriel Paulista werd door Joaquin van richting veranderd, waarna Jordi Masip de bal ternauwernood tot corner kon verwerken.

Doménech hield Valencia in de tweede helft op de been. De doelman had een goed antwoord op een afstandsschot van Sandro, waarna de rake rebound van Enes Ünal wegens buitenspel werd afgekeurd. Halverwege de tweede helft keerde Doménech een poging van Ünal en was hij ook twee schoten van Óscar Plano binnen korte tijd de baas.

Hoewel Valencia de bal had, bleef het gevaar van Valladolid komen en dat resulteerde acht minuten voor tijd toch in een winnende treffer. Doménech ranselde een vrije trap van Sergi Guardiola al vliegend met een hand uit de rechterhoek, maar de VAR constateerde dat de keeper het leer achter de doellijn raakte. Het was aan Doménech te danken dat Guardiola luttele minuten later met een droog schot niet de 2-0 maakte.

Een belangrijke redding, daar Valencia in de vierde minuut van de extra tijd een gelijkspel afdwong. Na een dieptepass van Dani Parejo zette Ferrán Torres voor en was het Manu Vallejo die voor de 1-1 tekende.