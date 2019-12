Marco Bizot over intentie bij rode kaart: ‘Ik denk dat het een prima actie is’

AZ ging zaterdagavond verrassend onderuit bij Sparta Rotterdam (3-0). Dat was vooral te wijten aan de vroege rode kaart van doelman Marco Bizot, die al na vijf minuten moest inrukken. De goalie kwam ver uit zijn doel in een poging om Sparta-spits Ragnar Ache af te stoppen, maar tikte de aanvaller in plaats daarvan onderuit. "Hij doet het slim, hij tikt hem net voor mij weg als ik kom", reageert Bizot voor de camera van FOX Sports.

Bizot vindt dat het op zichzelf niet slecht was om zo ver uit zijn doel te komen. "Ik besluit om te gaan, omdat ik de steekbal zie aankomen, ik zie de ruimte die daar ligt. Ik denk dat het een prima actie is om dit voor te willen zijn", zegt de Oranje-international, die daar wel direct een kanttekening bij plaatst. "Het is alleen zo dat hij net iets eerder komt en ik net een fractie later kom, waardoor ik hem aantik. Ik had iets sneller moeten zijn, of iets slimmer met de situatie om moeten gaan. Dit is natuurlijk niet goed. Of het niet te druistig is? Dat is ook mijn spel en het gaat vaak goed."

AZ-trainer Arne Slot kan zich vinden in de rode kaart die Kevin Blom gaf. "Ik had de indruk dat-ie hem raakte", zegt de oefenmeester. "Dan kan de scheidsrechter de beslissing nemen om hem rood te geven. Of ik hem dat verwijt? Hij schat de situatie niet goed in. Tja, dat gebeurde Stijn Wuytens ook in diezelfde situatie. Maar als je te laat bent als keeper, kun je maar beter in je goal blijven. Dat zal hij achteraf zelf ook wel vinden. Maar het is een inschatting die je op dat moment moet maken."

Ondanks de nederlaag is Slot erg tevreden over het laatste halfjaar van AZ. "We kunnen terugkijken op een hele goede eerste seizoenshelft. We zijn door in de beker, we zijn door in Europa. En we staan, omdat ik verwacht dat Ajax morgen wint van ADO Den Haag, drie punten achter in de Eredivisie. Vorige week leken we door een bonusgoal (de late 1-0 van Myron Boadu tegen Ajax, red.) naast ze te komen, vandaag geven we dat op een heel vervelende manier weg. Maar het doet er niks aan af dat wij de tweede seizoenshelft heel veel hebben om voor te vechten."