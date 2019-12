Kylian Mbappé en Neymar scheuren laagvlieger uiteen in slotstuk van 2019

Paris Saint-Germain heeft geen fout gemaakt in de laatste competitiewedstrijd van 2019. Voor eigen publiek won de ploeg van Thomas Tuchel zonder al te veel problemen van laagvlieger Amiens: 4-1. Kylian Mbappé en Neymar waren de uitblinkers: Mbappé scoorde tweemaal en Neymar was goed voor een treffer en een assist. PSG beëindigt het kalenderjaar met een voorsprong van zeven punten op nummer twee Olympique Marseille.

PSG had al vijf wedstrijden op rij gewonnen en scoorde minstens viermaal in de voorgaande drie duels. Nummer zeventien Amiens kon de borst dus natmaken, maar de schade bleef beperkt in de eerste helft. Dankzij een doelpunt van Mbappé rustte PSG met een 1-0 voorsprong. In de tiende minuut counterde de thuisploeg razendsnel en werd Neymar bereikt door Mauro Icardi. De Braziliaan lanceerde vervolgens Mbappé, die in zijn eentje de gehele helft van Amiens overstak en de bal over de uitgekomen keeper Regis Gurtner wipte.

Amiens liet zich niet volledig onbetuigd, maar PSG had het merendeel van het balbezit en en kwam enkel keren dicht bij de 2-0. Zo werd een inzet van Leandro Paredes gekeerd door Gurtner, die vervolgens ook een antwoord had op de rebound van Neymar van dichtbij. In de slotfase van de eerste helft voorkwam Gurtner met een knappe reflex dat Mbappé opnieuw tot scoren zou komen. Het uitvallen van Abdou Diallo vormde tevens een smet op de eerste helft van PSG. Een minuut na het begin van de tweede helft wist PSG de marge te verdubbelen.

Ángel Di María draaide open op het middenveld en vond Mauro Icardi in het strafschopgebied. Die stuurde zijn bewaker het bos in en bereikte de vrijstaande Neymar, die eenvoudig kon afronden. Aan de overzijde stuitte Amiens op de lat, toen Bakaye Dibassy een vrije trap van Stiven Mendoza verlengde. De 3-0 kwam van Mbappé, na een fraaie crosspass van Neymar en een assist van Di María. Aan de overzijde nam Mendoza een voorzet van Fousseni Diabaté met succes uit de lucht, maar dankzij een late treffer van Icardi zegevierde PSG toch met een marge van drie goals.

Stade Reims - Olympique Lyon 1-1

Het team van Rudi Garcia had slechts iets meer dan acht minuten nodig om aan de leiding te gaan. De defensie van Stade Reims kon de bal na een aanval niet ver genoeg wegwerken, waarna Thiago Mendes een hoge bal richting de doelmond gaf. Daar nam Lucas Tousart de bal met de borst aan en schoot hij van dichtbij binnen: 0-1. Vlak voor rust kwam de ploeg van David Guion op gelijke hoogte: een overtreding van Kenny Tete op Mathieu Cafaro was nét binnen het strafschopgebied en de middenvelder verzilverde zelf de penalty.

Tete keerde na rust om onbekende redenen niet terug op het veld: hij werd vervangen door Rafael. In de tweede helft slaagden les Gones er niet in om de wedstrijd in een overwinning om te zetten. Een van richting veranderd schot van Tousart van afstand ging net naast en was de beste kans. Aan de andere kant greep Anthony Lopes goed in op een kopbal van Rémi Oudin. Lyon speelt op 4 januari in het kader van de Coupe de France bij Bourg Péronnas en hervat de Ligue 1 vier dagen later in eigen huis tegen Stade Brest.