Gunstige loting voor Ajax; derby voor PSV in KNVB Beker

De zestien overgebleven clubs in de TOTO KNVB Beker kennen hun tegenstander in de achtste finale. Bovendien is zaterdagavond 'doorgeloot' richting de finale, waardoor het volledige schema van het bekertoernooi is uitgetekend. In theorie is een finale tussen Ajax en Feyenoord of Ajax en PSV mogelijk, zo blijkt onder meer uit het schema.

Ajax is gekoppeld aan SV Spakenburg, een van de twee resterende amateurploegen. Voor PSV staat een Noord-Brabantse derby op bezoek bij NAC Breda op het programma. Feyenoord krijgt na de zege op SC Cambuur weer een verre uitwedstrijd voor de kiezen: de manschappen van Dick Advocaat gaan naar Fortuna Sittard. AZ reist af naar TOP Oss.

Bekerhouder Ajax bereikte de achtste finale via een moeizame 3-4 zege op Telstar, terwijl PSV pas in de verlenging voorbij GVVV kwam en Feyenoord ternauwernood een verlenging voorkwam tegen SC Cambuur (1-2). AZ, de nummer twee van de Eredivisie, won ondanks een rode kaart van Jordy Clasie met 3-0 van RKSV Groene Ster.

De wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op 21, 22 en 23 januari 2020. De kwartfinales vinden plaats op 11, 12 en 13 februari 2020 en de halve finales worden afgewerkt tussen 3 en 5 maart. Op zondag 19 april staat de finale in De Kuip op het programma. De reden om meteen door te loten was organisatorisch van aard: vanwege de korte tijd tussen de rondes is het voor clubs makkelijker om voorbereidingen te treffen als de potentiële affiches al bekend zijn.

De volledige loting:

Wedstrijd A: Fortuna Sittard - Feyenoord

Wedstrijd B: Heracles Almelo - Vitesse

Wedstrijd C: FC Eindhoven - FC Utrecht

Wedstrijd D: Ajax - SV Spakenburg

Wedstrijd E: sc Heerenveen - Willem II

Wedstrijd F: IJsselmeervogels - Go Ahead Eagles

Wedstrijd G: TOP Oss - AZ

Wedstrijd H: NAC Breda - PSV

Kwartfinales:

Wedstrijd 1: Winnaar wedstrijd G - Winnaar wedstrijd H

Wedstrijd 2: Winnaar wedstrijd B - Winnaar wedstrijd D

Wedstrijd 3: Winnaar wedstrijd E - Winnaar wedstrijd A

Wedstrijd 4: Winnaar wedstrijd F - Winnaar wedstrijd C

Halve finales:

Winnaar wedstrijd 4 - Winnaar wedstrijd 2

Winnaar wedstrijd 3 - Winnaar wedstrijd 1