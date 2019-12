Van Basten kritisch op Bayern-held Zirkzee: ‘Dat vind ik onvoorstelbaar’

Joshua Zirkzee is als een komeet doorgebroken bij Bayern München. De achttienjarige aanvaller maakte deze week twee keer op rij in korte invalbeurten de winnende treffer voor de Duitse topclub en wordt overladen met complimenten. Marco van Basten kraakt op FOX Sports echter een kritische noot over het Nederlandse toptalent.

Zirkzee verruilde in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Bayern, hetgeen Van Basten teleurstelt. "Het is zó jammer dat dat soort mensen weggaan uit Nederland", zegt de oud-spits in het programma De Eretribune. "Hij had bij Feyenoord er al in kunnen staan, dan had hij misschien al een jaar in de Eredivisie kunnen spelen. Dan neem je jezelf toch dingen af? Dat vind ik onvoorstelbaar."

Kenneth Perez, ook aanwezig bij het tv-programma, vindt dat de keuze van Zirkzee wel te rechtvaardigen is. "Hij is nu achttien en mag nu al invallen bij Bayern, dat is natuurlijk een behoorlijk niveau. Misschien heeft hij juist daar veel meer bijgeleerd", zegt Perez, die Van Basten daarmee niet overtuigt: "Ik denk niet dat je zoveel bijleert. Je traint op een hoger niveau, maar je neemt je kwaliteiten gewoon mee."

Van Basten vindt dat jonge spelers er altijd beter aan doen om in de jeugdopleiding van Nederlandse clubs te blijven. "Wat is er mis met Feyenoord? Je kan veel beter in Nederland veel spelen, hier is de kans daar veel groter op. Dan speel je een jaar, misschien twee jaar, in de Eredivisie, dan kun je altijd nog naar Bayern München. Ik vind het jammer dat het zó vaak niet gedaan wordt. Ik snap wel dat Bayern aantrekt, maar Nederland is voor jonge jongens ideaal, echt ideaal!"