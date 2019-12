Laatste Avondje NAC van 2019 levert moeizame overwinning op

NAC Breda heeft het kalenderjaar met een zege afgesloten. Drie dagen na de moeizame bekeroverwinning op Sparta Nijkerk was het team van Ruud Brood in de Keuken Kampioen Divisie met 3-0 te sterk voor FC Dordrecht. Door de overwinning is NAC op een zesde stek terug te vinden, op acht punten van koploper SC Cambuur. De nummer een van de competitie speelt zondag echter nog uit bij Excelsior.

Brood had zijn basiself op liefst vier plekken omgegooid, ten faveure van Robin Schouten, Jan Paul van Hecke, Andrija Filipovic en Sydney van Hooijdonk. NAC stelde desondanks zeer teleur in de eerste 45 minuten en het was aan Nick Olij en Van Hecke te danken dat men niet met een achterstand de rust inging.

Huseyin Dogan en Ivan Ilic bleven in de rust achter in de kleedkamer; Mounir El Allouchi en Luka Ilic maakten hun entree. Al na acht minuten schoot Luka Ilic de 1-0 binnen. De tweede helft werd verstoord door een vervelend moment: een botsing tussen Filipovic en Dordrecht-doelman Petar Stoskovic. De aanvaller raakte het hoofd van de keeper, die vervolgens per brancard het veld af werd gereden.

Een kwartier voor tijd viel de 2-0 uit een hoekschop: Van Hecke kopte bij de eerste paal door en Van Hooijdonk tikte bij de tweede paal binnen. Diep in de extra tijd zette Schouten de 3-0 op het scorebord. FC Dordrecht blijft door de nederlaag onderaan staan in de Keuken Kampioen Divisie. De club won dit seizoen nog maar twee wedstrijden. NAC gaat op 10 januari op bezoek bij Helmond Sport, dat voorlaatste staat. FC Dordrecht ontvangt op dezelfde dag Excelsior.