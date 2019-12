Oliedomme rode kaart Bizot komt AZ op vernedering van Sparta te staan

AZ heeft zaterdagavond verzuimd om de koppositie in de Eredivisie van Ajax over te nemen. De Alkmaarders gingen op bezoek bij Sparta Rotterdam pijnlijk onderuit, nadat AZ-doelman Marco Bizot al in de vijfde minuut van het veld werd gestuurd vanwege een domme overtreding op Ragnar Ache: 3-0. Ajax kan het gat met AZ zondag weer op drie punten brengen, terwijl Sparta met een tiende plaats vrolijk de Kerst ingaat.

De wedstrijd begon dramatisch voor AZ. In de vijfde minuut stuurde Adil Auassar met buitenkant links Ache diep, waarna de aanvaller sneller bij de bal was dan de uitgekomen keeper Bizot. De goalie probeerde de bal te onderscheppen, maar haalde Ache onderuit en kreeg daarvoor de rode kaart van scheidsrechter Kevin Blom. Het vertrouwen bij Sparta nam zienderogen toe, net als de druk op het doel van de ingevallen AZ-keeper Rody de Boer, die zijn debuut maakte.

Dat leidde in de achttiende minuut tot een prachtige openingstreffer. Auassar legde met zijn favoriete linker aan vanaf een meter of 25 en zag de bal schitterend de kruising in vliegen: 1-0. AZ slaagde er met tien man niet in om een vuist te maken en zag tot overmaat van ramp hoe Bryan Smeets de Spartaanse voorsprong in de 29ste minuut vergrootte. De middenvelder kon na weifelend optreden van Jordy Clasie richting De Boer, die hij simpel omspeelde: 2-0.

Direct na rust was Sparta dichtbij zijn derde doelpunt, maar het harde schot van Abdou Harroui kaatste terug het veld in via de lat. In de 55ste minuut kwam die treffer er alsnog. Clasie was te laat met zijn ingreep op Smeets en zag Blom naar de strafschopstip wijzen. Ibrahim Dervisoglu wist vanaf elf meter wel raak met de geboden mogelijkheid: 3-0. Een lijdensweg voor AZ volgde, maar mede door het afgekeurde doelpunt van Ache werd de score niet meer erger voor de ploeg van trainer Arne Slot. In de 75ste minuut klonk vanaf de tribunes op Het Kasteel luid applaus ter nagedachtenis aan dichter en clubicoon Jules Deelder, die deze week overleed.