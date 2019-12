Ihattaren en Gakpo schitteren in eerste competitiewedstrijd onder Faber

PSV heeft het veelbewogen kalenderjaar 2019 afgesloten met een overwinning. Onder leiding van de nieuwe trainer Ernest Faber wonnen de Eindhovenaren met 4-1 van PEC Zwolle. PSV legt daarom in ieder geval voor even beslag op de derde plaats; nummer vier Willem II komt zaterdagavond in actie tegen Fortuna Sittard. Het spel van PSV was niet groots, maar de ploeg gaat na een nederlaag tegen Feyenoord en een moeizame bekerwedstrijd tegen GVVV in ieder geval met een zege de winterstop in.

Het was de eerste wedstrijd in de Eredivisie voor Faber als hoofdtrainer. De opvolger van Mark van Bommel moest behoorlijk puzzelen vanwege de absentie van Konstantinos Mitroglou, Sam Lammers, Michal Sadílek, Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Denzel Dumfries en Donyell Malen. Uiteindelijk koos Faber ervoor om Jordan Teze op te stellen als vervanger van Dumfries op de rechtsbackpositie. De aanvoerdersband van Dumfries werd ondertussen overgenomen door Nick Viergever, die zelf als linksback opereerde vanwege de absentie van Sadílek.

In de eerste helft werd duidelijk dat het publiek van PSV zijn bedenkingen heeft bij het vertrek van Van Bommel. De naam van de ontslagen trainer werd gescandeerd, terwijl directeurs Toon Gerbrands en John de Jong het moesten ontgelden. Ook via spandoeken lieten de fans hun onvrede blijken. 'Een clubicoon laten wij niet vallen', viel te lezen, evenals: 'Niemand is groter dan de club. Toon en John, lezen jullie mee?' De fans leken het ook door de gebeurtenissen op het veld zwaar te verduren te krijgen, daar PEC al vroeg op voorsprong kwam.

Harde kern van PSV richt pijlen op John de Jong en Toon Gerbrands

De harde kern van PSV uitte onvrede over het ontslag van Mark van Bommel. Lees artikel

Na dertien minuten leverde Daniel Schwaab de bal zomaar in bij Mustafa Saymak, die daar dankbaar van profiteerde. De middenvelder dribbelde richting het strafschopgebied en vond vanaf circa achttien meter de linkerhoek. Het duurde echter niet lang voordat PSV op gelijke hoogte kwam. Nadat een ingooi van Teze terechtkwam bij Jorrit Hendrix, combineerde de middenvelder met Steven Bergwijn en vond hij de korte hoek. Hendrix scoorde voor het eerst sinds 1 september 2018 voor PSV. De comeback van de Eindhovenaren werd gecompleteerd door Mohamed Ihattaren, die na een individuele actie vanaf de rechterflank de linkerbovenhoek vond met een prachtig indraaiend schot.

Zodoende zocht PSV de kleedkamer op met een voorsprong, maar er was niet bijster veel om tevreden over te zijn. Net als PEC raakte PSV de bal snel kwijt en er ging weinig dreiging uit van de meeste spelers. Na de pauze maakte Bruma zijn entree als vervanger van Hendrix, die het een helft volhield na zijn terugkeer van een blessure, en de aanvaller had direct een impact. Na een scherpe voorzet van Ritsu Doan kreeg Thomas Lam de bal niet goed weg, waardoor Bruma van dichtbij voor de 3-1 kon zorgen. Hoewel het spel niet bijzonder bleef, was ook het vierde doelpunt erg fraai. Cody Gakpo slalomde langs meerdere verdedigers van PEC, betrad het strafschopgebied en schoof de bal behendig in de verre hoek.