Liverpool kroont zich wereldkampioen na doelpunt in minuut 99

Liverpool mag zich minimaal een jaar lang wereldkampioen noemen. Het team van Jürgen Klopp zegevierde zaterdag in de finale van het WK voor clubteams in Doha met minimaal verschil over Flamengo. In een noodzakelijke verlenging gaf een doelpunt van Roberto Firmino de doorslag: 1-0. Het mondiale eindtoernooi was de voorbije drie jaar door Real Madrid gewonnen en is nu voor het eerst door Liverpool opgeëist.

In een eerste helft zonder doelpunten was het begin absoluut voor Liverpool. Het team van Klopp kreeg in de eerste zes minuten drie kansen om de score te openen. Na een pass van Jordan Henderson probeerde Roberto Firmino de bal over Diego Alves te werken, maar het leer ging over het doel. Dat gold enkele minuten later ook voor een schot van Sadio Mané. Ook Trent Alexander-Arnold kon Liverpool, dat weer over Virgil van Dijk kon beschikken, niet aan een voorsprong helpen. Hij mocht ongehinderd oprukken, om vervolgens net naast het doel van de Brazilianen te schieten.

Flamengo groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde en zette Liverpool hevig onder druk. De meeste dreiging ging uit van Bruno Henrique, maar hij kon zijn team niet op voorsprong zetten. Jorge Jesus kon hoe dan ook het meest tevreden zijn over de verrichtingen van zijn team, daar Klopp lijdzaam toezag hoe zijn team in het laatste half uur voor rust de nodige moeite had om de bal in de ploeg te houden.

In het eerste kwartier na rust ging het spel over en weer: Firmino raakte zelfs de paal en een schot van Mohamed Salah ging maar net naast, terwijl Alisson in actie moest komen op een schot van Gabriel Barbosa richting de verre hoek. Liverpool kreeg een kwartier voor tijd met een flinker domper te maken: Alex Oxlade-Chamberlain had veel pijn na een duel met Pablo Mari en moest zich laten vervangen door Adam Lallana.

Liverpool probeerde het duel in de reguliere speeltijd te beslissen en had pech dat Diego Alves een sublieme redding op een inzet van Salah richting de bovenhoek in huis had. In de extra tijd leek het duel alsnog beslist te gaan worden toen Rafinha een overtreding op Mané in het strafschopgebied leek te maken. In samenspraak met de VAR en na het bekijken van de beelden constateerde de arbiter echter een juiste tackle van Rafinha. De gele kaart werd kwijtgescholden en Flamengo kreeg een vrije trap mee.

In de noodzakelijke verlenging sloeg Liverpool na 99 minuten toe. Na een lange bal van Henderson behield Mané het overzicht en Firmino juist de kalmte. De Braziliaan was Diego Alves te slim af en schoot de bal in het doel: 1-0. In het restant van de verlenging was Flamengo niet in staat om een strafschoppenreeks te forceren, al had Lincoln van dichtbij een dot van een kans. De inzet ging echter over.