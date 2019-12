Bayern houdt Joshua Zirkzee in de luwte: ‘Santa Zirkzee is in town’

Hij had voor de tweede keer in vier dagen tijd een groot aandeel in een overwinning van Bayern München, maar Joshua Zirkzee mocht zaterdag van zijn werkgever geen grote verhalen tegenover de media afsteken. “We houden hem in de luwte”, zei Hansi Flick na afloop in gesprek met de media in Duitsland. “Maar het lijkt mij duidelijk dat hij met een grote grijns in de kleedkamer zit.”

De achttienjarige Zirkzee maakte woensdagavond als invaller tegen SC Freiburg zijn debuut in de Bundesliga en tekende twee minuten later voor de 1-2. Serge Gnabry bepaalde de eindstand van 1-3. Dat was zaterdag tegen VfL Wolfsburg ook min of meer het scenario. Zirkzee maakte twee minuten na zijn invalbeurt de 1-0 en het was wederom Gnabry die het slotakkkoord verzorgde: 2-0.

De man van twee treffers in vijftien minuten, zo wordt hij in de Duitse media inmiddels genoemd. “Het is prachtig dat deze jongen ons met twee balcontacten zo veel heeft geholpen”, erkende Flick. "Durf er voor te gaan, neem risico's", zo luidde zijn advies aan de tiener. "Hij is een jongen die het in zich heeft op de juiste plek te staan en vervolgens door te pakken. Bovendien heeft hij de kalmte om het af te maken."

"Nu gaat het er om hoe hij zich onder onze leiding verder ontwikkelt. Hij moet nog stappen gaan maken. Maar dat geldt voor al onze talenten." Technisch directeur Hasan Salihamidzic was eveneens lovend over de Schiedammer, die bij ADO Den Haag en Feyenoord in de opleiding zat. “Laten we echter voorzichtig blijven.”

“Natuurlijk is Joshua een groot talent. Maar net als andere jonge jongens met grote mogelijkheden moet hij het allemaal nog bewijzen. Laten ze vooral niet naast hun schoenen gaan lopen.” David Alaba was woensdag via sociale media al lovend over Zirkzee en schonk zaterdag ook aandacht aan de tiener. “Santa Zirkzee is in town”, publiceerde de Oostenrijker op Instagram. “Now we can rock around the (emoji van een denneboom, red.).”

Zirkzee, die op 11 december in de Champions League tegen Tottenham Hotspur zijn officiële debuut voor Bayern maakte, is pas de tweede tiener die scoort in zijn eerste twee Bundesliga-duels namens Bayern. Peter Werner ging de Nederlander in 1966 voor.