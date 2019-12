Elf minuten van Frenkie de Jong vallen verkeerd: ‘Dingen van de trainer’

Barcelona startte zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (4-1) met een verrassend middenveld. Nota bene de spelers die afgelopen woensdag in de Clásico tegen Real Madrid (0-0) niet in de basiself stonden, mochten van trainer Ernesto Valverde aan het startsignaal verschijnen: Sergio Busquets, Carles Aleñá en Arturo Vidal. Laatstgenoemde benutte de kans optimaal: de Chileen speelde een goede wedstrijd, nam de 2-0 voor zijn rekening en maakte indruk op de media in Spanje. Voor Frenkie de Jong zat er niet meer in dan een invalbeurt van elf minuten, als vervanger van Busquets. De ontmoeting in het Camp Nou heeft er alleen voor meer verdeeldheid over het perfecte middenveld van Barcelona gezorgd.

De Jong stond te weinig minuten in het veld om bij AS in aanmerking te komen voor een beoordeling. De sportkrant was onder de indruk van de wedstrijd van Vidal. “Hij is het schoolvoorbeeld van inzet en moed in het veld. Als we daar ook nog eens bij optellen hoe makkelijk hij een elftal op sleeptouw kan nemen en kan (laten) scoren, hebben we het over een speler die elke trainer zou willen hebben. Is Antonio Conte wellicht deze trainer?”, verwijst AS naar de geruchten over een winterse transfer naar Internazionale. Ook Aleñá scoorde een voldoende. “Hij kan meer dan tevreden zijn. Ambitieus, in de schijnwerpers en beslissend met de bal aan zijn voet. Hij verborg zich nooit en nam telkens de juiste beslissing als hij een pass verzond. Soms waren enkele acties niet nodig, maar het is duidelijk dat het team dat hem op huurbasis aantrekt een grote belofte binnenhaalt.”

AS zag Busquets ‘een goede wedstrijd’ spelen. “Het viel vrijwel niet aan hem af te zien dat hij koorts had gehad en twee dagen niet kon trainen. Hij nam goede beslissingen, al hielp het ook dat de tegenstander amper weerstand bood. Het ontbrak aan ietwat meer precisie in de passing, vooral jegens Jordi Alba.” Sport deelde De Jong een zes uit en vraagt zich af waarom juist hij rust kreeg van Valverde. “Hij speelde alleen de laatste elf minuten omdat Valverde besloot dat hij rust moest krijgen vóór Kerst. De Jong had tijd om te laten zien dat hij niet moe is. Dingen van de trainer”, zo klinkt het cynisch.

Ook de Catalaanse sportkrant was onder de indruk van de verrichtingen van Vidal. “Hij stopt niet. Hij heeft geen rust nodig. Hij zet zichzelf nooit in modo pausa. Hij gaat naar voren, hij verdedigt mee en hij laat zien dat hij over een benijdenswaardige fysieke conditie beschikt. Het ontbreekt hem aan voetbalkwaliteiten om van een dergelijke opoffering te profiteren, maar hij is veelal voorin te vinden en hij compenseert het met zijn instelling. En dat is goud waard.” Busquets kreeg een zeven als beoordeling. “Hij werd door niemand onder druk gezet en dat is ideaal voor een voetballer die van de ruimtes leeft. Met een bijna uitgekiende precisie bewoog hij het elftal op de manier zoals hij het wilde én met dieptepasses die vrijwel altijd voor gevaar zorgden. Een wedstrijd met vrijwel geen gebreken.” Aleñá kreeg een zes. “Als linkshalf was hij vooral uit op controle, als een processor van een computer. Je ziet hem niet, maar zijn werkzaamheden zijn de basis voor het correct laten verlopen van een systeem. Eén minpunt: hij ging niet met Pere Pons mee toen deze ongehinderd in het strafschopgebied de 2-1 kon binnenkoppen.”

Vidal krijgt bij Marca eveneens veel aandacht. “Hij was veelal voorin te vinden. Hij begrijpt de drie voorin”, verwijst de meest verkochte sportkrant van Spanje naar Lionel Messi, Antoine Griezmann en Luis Suárez. “En dat valt op. Wat als de klaagzang van Vidal terecht is? Dit was wederom een wedstrijd waarin hij zijn overvloed aan energie en enthousiasme tentoonspreidde. Hij is een en al passie, zowel positief als negatief. Hij wil meer minuten, vaker in de schijnwerpers staan en anders overweegt hij zijn vertrek. Hij maakt het Valverde moeilijk.” Van Aleña had de sportkrant meer verwacht. “Hij liet een goede kans liggen om uit te blinken. Een tegenstander als Alavés zorgt voor bepaalde vrijheden op zijn positie, maar het was een discreet optreden.”

Busquets ‘volbracht zijn taken’, zo luidt de conclusie. “Hij ontving applaus van het Camp Nou toen hij door De Jong werd vervangen”, al zal dat meer te maken hebben gehad met diens afwezigheid in de Clásico tegen Real Madrid van afgelopen woensdag. Mundo Deportivo is tevens lovend over Busquets. “Voor het secuur verdelen van het spel en het organiseren van de manier waarop druk wordt gezet, is er bij Barcelona geen betere voetballer dan Busquets. Dat bleek ook wel in de wedstrijd waarin hij ontbrak: de Clásico tegen Real Madrid.” De sportkrant stelt dat De Jong rust nodig had ‘na het veeleisende gevecht in de Clásico’: “Hij kwam in de slotfase binnen de lijnen en kreeg applaus toen hij zijn eerste gevaarlijk bal veroverde.” Ook bij Mundo Deportivo staat de berichtgeving vooral in het teken van Vidal. Sub-directeur Fernando Polo is realistisch en pleit voor meer kansen voor de Chileen. “Een middenvelder met een fysieke conditie om de tegenstander onder druk te zetten en ‘met gif’ het strafschopgebied te bereiken”, schrijft hij in zijn column.

“Als we realistisch zijn, bestaat de kans van Barcelona tegen topclubs, vooral in de Champions League, uit een 4-4-2-systeem met een defensieve insteek, met een Antoine Griezmann geïncrusteerd in een middenveld met De Jong en Vidal. En de andere plaats gaat tussen Busquets en Rakitic, wie er het beste aan toe is. Niet iedereen zal het hiermee eens zijn, maar het gaat naast het controleren van een wedstrijd ook om loopvermogen en doelpunten", benadrukt Polo. ElDesmarque gaf Aleñá een zeven, ‘ook al daalde zijn bijdrage aanzienlijk na rust’. “Maar dat is ook normaal gezien zijn geringe aantal wedstrijden”, zo concludeert de populaire sportwebsite, die zowel Vidal als Busquets een zes geeft. “Barcelona miste Busquets tegen Real Madrid. Goed op het middenveld en altijd zoekend naar passes over de defensie heen.” Over Vidal: "Hij voelde zich in zijn sas. Een strijder. Hij had geen al te grote bijdrage in het spel van Barcelona, maar alles wat hij deed had een offensief karakter.”