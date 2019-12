Faber gooit opstelling gedwongen om: basisdebutant en nieuwe aanvoerder

Ernest Faber heeft moeten puzzelen in zijn opstelling voor zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie als hoofdtrainer van PSV. De nieuwe trainer gunt Jordan Teze zijn basisdebuut in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (19.45 uur), terwijl Timo Baumgartl voor het eerst sinds 24 november (2-1 zege op sc Heerenveen) weer vanaf de aftrap begint. Bovendien is Nick Viergever door Faber aangewezen als aanvoerder, vanwege de absentie van Denzel Dumfries.

Faber heeft te maken met de nodige personele problemen. Konstantinos Mitroglou, Sam Lammers, Michal Sadílek, Érick Gutiérrez en Ryan Thomas zijn allen niet fit en ontbreken in de wedstrijdselectie. Daarnaast is Dumfries geschorst en staat Donyell Malen maandenlang buitenspel met een knieblessure. Faber haalde rechtsback Tijn Daverveld van Jong PSV bij de groep, maar die heeft geen basisplaats tegen PEC.

Teze, die dit seizoen in de Eredivisie alleen 45 minuten speelde tegen AZ (0-4 nederlaag), is de vervanger van Dumfries, terwijl Cody Gakpo voorin een basisplaats heeft door de absentie van Malen. Woensdag speelde Gakpo al vanaf de aftrap in het moeizaam verlopen bekerduel met GVVV. Toen was Olivier Boscagli de linksback, net als tegen Feyenoord. Hij begint nu op de bank, want Faber kiest voor Viergever als linksback. Het is de eerste keer dat Viergever de aanvoerdersband draagt bij PSV. Reserveaanvoerder Ibrahim Afellay zit op de bank.

Opstelling PSV: Unnerstall; Teze, Schwaab, Baumgartl, Viergever; Hendrix, Rosario, Ihattaren; Doan, Bergwijn, Gakpo

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal; Dekker, Clement, Saymak; Van Crooij, Thy, Van Duinen