Barcelona en invaller Frenkie de Jong besluiten jaar met zege

Barcelona heeft zaterdagmiddag zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2019 afgesloten met een overwinning. Alavés werd in het eigen Camp Nou met 4-1 aan de kant gezet, waardoor de Catalanen momenteel met een voorsprong van drie punten op Real Madrid aan kop gaan in LaLiga. De Koninklijke kan zondagavond tegen Athletic Club wel weer op gelijke hoogte komen met de aartsrivaal, bij wie Frenkie de Jong overigens als invaller in de slotfase zijn opwachting mocht maken.

Trainer Ernesto Valverde koos ervoor om te starten met een middenveld bestaande uit Sergio Busquets, Arturo Vidal en Carles Aleñá en zijn speelwijze leverde de thuisploeg in de eerste helft maar liefst 74 procent van het balbezit op. Dankzij een doelpunt van Antoine Griezmann, die na terugleggen van Luis Suárez van net binnen de zestien raak kon schieten, werd dit krachtsverschil na een kwartier spelen ook zichtbaar op het scorebord en op slag van rust was het nogmaals raak.

Nadat Lionel Messi een paar minuten daarvoor al bijna trefzeker was, poeierde Vidal de bal op aangeven van opnieuw Suárez in de verre hoek. Een paar minuten na de rust leek er via Griezmann ook snel een derde treffer bij te komen, maar de goal van de Fransman werd afgekeurd wegens buitenspel. Barcelona maakte na deze beslissing van arbiter Mario Melero López een rommelige fase door, die Alavés naast een rake kopbal van Pere Pons ook kansen op de gelijkmaker opleverde.

De thuisploeg wist zich daarna echter weer te herpakken en via een fraaie uithaal van Messi van net buiten de zestien, die daarmee zijn vijftigste goal van het jaar maakte, werd de marge hersteld naar twee doelpunten. Een rake strafschop van Suárez na een handsbal van Alavés bepaalde de eindstand een kwartier voor tijd uiteindelijk op 4-1. De Jong maakte met elf minuten te gaan als invaller nog zijn entree en heeft daarmee in elke officiële wedstrijd die Barcelona dit seizoen speelde nog gespeeld.