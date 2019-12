Hakim Ziyech nodigt jonge veldbestormer uit voor wedstrijd tegen ADO

Hakim Ziyech heeft de elfjarige Yassine Hussairy eindelijk ontmoet, zo wordt zaterdag duidelijk uit een bericht van de spelmaker van Ajax via Instagram. De jonge Fransman stormde onlangs tijdens het Champions League-duel tussen Lille OSC en de Amsterdammers het veld op, waar hij een knuffel van Ziyech kreeg voordat hij door stewards van het veld werd begeleid.

Ziyech wilde Yassine vervolgens na de wedstrijd verblijden met zijn wedstrijdshirt en overhandigde het tricot aan iemand die zich uitgaf voor de vader van de jongen. Het shirt werd daarna echter te koop aangeboden op eBay en Yassine liet al snel weten dat hij het cadeau nooit had ontvangen.

Ziyech deed daarop een oproep via Instagram om alsnog in contact te kunnen komen met Yassine. “OPGELET volgers en iedereen die dit leest! Ik probeer in contact te komen met (de ouders van) het jongetje dat op me afliep tijdens Lille-Ajax! Stuur dit ajb door naar hem want ik gaf mijn shirt aan de man die claimde zijn vader te zijn. Klaarblijkelijk is hij dat niet en gaf hij het shirt ook niet aan hem”, luidde het bericht van de Ajacied.

Deze oproep heeft dus succes gesorteerd, aangezien Yassine nu alsnog het shirt van Ziyech heeft gekregen. Ook heeft de spelmaker de jonge fan uitgenodigd voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag van zondagmiddag. “Het is echt een hele goede Marokkaanse speler”, is de korte reactie van de jongen, die toevoegt bijzonder onder de indruk te zijn.