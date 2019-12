Ancelotti en Arteta kunnen borst natmaken na gelijkspel in Liverpool

Everton en Arsenal zijn zaterdagmiddag, onder toeziend oog van hun toekomstige managers Carlo Ancelotti en Mikel Arteta, niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. De twee ploegen stonden voor de laatste keer onder leiding van interim-trainers Duncan Ferguson en Freddie Ljungberg, die hun teams echter niet wisten te inspireren tot grootse daden. The Toffees stijgen door hun gewonnen punt voorlopig wel naar de vijftiende plaats, terwijl Arsenal plek negen overneemt van Crystal Palace.

Ancelotti en Arteta zullen voor de rust weinig aanknopingspunten hebben gezien vanaf hun stoeltjes op de tribune van Goodison Park. In een eerste helft waarin het tempo laag lag en beide ploegen moeite hadden om het spel te maken, duurde het tot de 45e minuut voordat een jong Arsenal de eerste serieuze kans van de wedstrijd wist te creëren. Een schot van Gabriel Martinelli verdween echter langs het doel van Jordan Pickford, die daardoor opgelucht adem kon halen.

De openingsfase van het tweede bedrijf bracht al meer actie met zich mee dan de hele eerste helft. Een strakke voorzet van Richarlison zorgde na een paar minuten voor gevaar voor de goal van Bernd Leno, maar de Braziliaan zag dat geen van zijn ploeggenoten in staat was om de bal in het doel te werken. Aan de overkant moest Pickford wel ingrijpen toen Pierre-Emerick Aubameyang bij de tweede paal het eindstation was van een corner en vervolgens een gevaarlijk schot produceerde.

Met nog dik twintig minuten te gaan was het opnieuw Richarlison die aan de basis stond van een gevaarlijk moment en de verdediging van the Gunners slaagde er met kunst- en vliegwerk in om de bal weg te krijgen. Hierna bleef het nog even spannend voor Arsenal, daar de VAR zich boog over een mogelijke handsbal in de zestien. De Londenaren konden echter opgelucht ademhalen toen scheidsrechter Kevin Friend besloot om de bal niet op de stip te leggen.

Het spel golfde daarna in het laatste kwartier van de wedstrijd op en neer zonder dat er grote kansen vielen te noteren. Het meest opvallende moment van de slotfase vond tien minuten voor tijd plaats toen Everton-manger Ferguson besloot om Cenk Tosun naar de kant te halen. De Turk was na tien minuten spelen juist als invaller binnen de lijnen gekomen als vervanger van de geblesseerde Alex Iwobi. Met Moise Kean bracht hij een speler binnen die onlangs een soortgelijke behandeling kreeg toen hij als invaller na achttien minuten weer naar de kant werd gehaald.