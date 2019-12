VAR speelt hoofdrol in duel van Sevilla; Luuk de Jong onzichtbaar

Sevilla heeft zich zaterdag hersteld van de recente misstappen in LaLiga. Na slechts één punt te hebben overgehouden aan de duels met Osasuna (1-1) en Villarreal (1-2) zegevierde het team van Julen Lopetegui met 0-2 over laagvlieger Real Mallorca. Door de zege neemt de Zuid-Spaanse club voorlopig de derde plaats op de ranglijst in, met slechts twee punten minder dan Barcelona en Real Madrid. De koplopers hebben nog een duel tegoed.

Sevilla ging met een minimale voorsprong de rust in en dat beviel het thuispubliek allerminst. Vijf minuten voor het rustsignaal zette de VAR een streep door een doelpunt van Ante Budimir, die na voorzet van Lumor Agbenyenu en een overstapje van Lago Junior de bal achter Tomas Vaclik schoot. Lago Junior raakte echter de bal aan op het moment dat Budimir buitenspel stond, waardoor het feest van Mallorca geen doorgang vond.

De openingstreffer van Sevilla, na iets meer dan twintig minuten spelen, was de fans van Mallorca evenmin bevallen. Na een corner van Ever Banega was Diego Carlos eerder bij de bal dan Manuel Reina en kopte hij de bal binnen: 0-1. De spelers van de thuisploeg claimden een overtreding van de doelpuntenmaker op Baba Rahman, maar de VAR keurde de treffer goed.

De tweede helft kwam van beide kanten moeizaam op gang en na een uur spelen was er weer een hoofdrol voor de VAR. De videoarbiter constateerde een overtreding op Joan Jordán in het strafschopgebied, waarna Banega de elfmetertrap door het midden verzilverde: 0-2. Luttele minuten later zat het duel ervoor Luuk de Jong al op: hij werd in de 66e minuut vervangen door Jules Koundé.

De Jong, die een aanval met Lucas Ocamps en Munir El Haddadi vormde, kwam niet veel in het verhaal voor. De Nederlander kwam na tien minuten spelen net te laat om een voorzet van El Haddadi af te ronden en ook na een half uur spelen kon hij een bal in het zestienmetergebied niet tegen de touwen werken. De teller van de ex-speler van onder meer PSV blijft zodoende op twee goals in vijftien competitieduels steken.