Mourinho doet beroep op duo: ‘Als ik hen was, zou ik bij Tottenham blijven’

Toby Alderweireld tekende vrijdag een nieuw, driejarig, contract bij Tottenham Hotspur en manager José Mourinho hoopt dat Jan Vertonghen en Christian Eriksen het voorbeeld van de verdediger gaan volgen. Het duo beschikt over een aflopend contract en de twee hebben vooralsnog geen aanstalten gemaakt om een nieuwe verbintenis te signeren.

“Als ik Jan of Christian was, zou ik blijven”, vertelt Mourinho in gesprek met Sky Sports. “Omdat ze hier al zolang zitten, is hun leven de afgelopen vier, vijf jaar nauw verbonden geweest met de club. Ze hebben de overgang van White Hart Lane naar het beste stadion van de wereld meegemaakt, ze weten wat de perspectieven zijn voor de toekomst, wat de visie van de club is. Als ik hen was, zou ik zeggen dat ik deel uit wilde maken van het volgende hoofdstuk.”

Mourinho: 'Alderweireld vindt het hier geweldig'

“Ik zou graag willen dat Jan bijtekent en het enige wat ik over Christian zal zeggen, is dat ik wil dat hij een nieuw contract tekent. Verder zeg ik niets”, gaat hij verder. “Ik denk dat een speler bijtekent als de club het wil, in dit geval meneer Levy (de voorzitter van Tottenham, red.) en ik, als de speler dat wil, als zijn familie dat wil en als de zaakwaarnemer dat wil. Als een van deze onderdelen het niet wil, wordt het moeilijk. Behalve als een speler een nieuwe zaakwaarnemer vindt die het ook wil.”

Mourinho is er in ieder geval blij mee dat hij Alderweireld ervan heeft kunnen overtuigen om zijn toekomst aan Tottenham te verbinden: “Het belangrijkste is dat Toby heeft gezegd dat hij nergens gelukkiger zou zijn, dat is fantastisch. Toen ik hier aankwam hadden we drie topspelers die mogelijk zouden vertrekken. Nu worden het er twee, een of nul, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik ben erg blij dat het er niet drie worden. Gister waren het er nog drie en vanochtend slechts twee.”