‘Supervisor’ Hedwiges Maduro prijst ‘logische keuze’ van PSV

Hedwiges Maduro vindt Ernest Faber de juiste trainer om PSV uit de crisis te loodsen. Het hoofd van de jeugdopleiding staat de rest van het seizoen voor de A-selectie, na het gedwongen vertrek van Mark van Bommel. Maduro en Faber kennen elkaar van hun periode bij het Nederlands elftal, waar Faber in 2011 en 2012 assistent was, en FC Groningen.

“Hij is een trainer die in eerste instantie ervoor zorgt dat alles defensief in orde is, maar hij heeft zeker ook oog voor mooi voetbal”, vertelt Maduro in gesprek met de NOS. “Ik denk dat Faber liever met 3-2 wint, dan met 1-0. Het is een warme man die er ook af en toe wat humor ingooit. Dat zijn ook, denk ik, dingen die PSV nu nodig heeft. Het is een logische keuze, aangezien hij alle ins en outs van de club kent. Hij heeft een voorsprong."

In de optiek van Maduro heeft Faber ook voldoende oog voor de ontwikkeling van de spelersgroep. “Bij Groningen deden we een persoonlijkheidstest waaruit je kon afleiden of iemand een leiderstype was. Wij kregen allebei 'supervisor' als testresultaat. Daar moest ik wel om lachen. Eigenlijk heeft Faber mij enthousiast gemaakt om het trainersvak in te gaan.”

Maduro volgt momenteel een trainerscursus en heeft nog regelmatig contact met Faber. “Hij heeft mij ook een paar keer bij PSV uitgenodigd om in het kader van de cursus wat spelers te bekijken voor Jong Oranje." Dat Guus Hiddink weer als adviseur bij PSV aan de slag gaat, is volgens Maduro eveneens een goede zet. “Als je de kans hebt, moet je personen met zo'n staat van dienst altijd bij de organisatie betrekken.”