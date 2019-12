Daley Blind reageert op Instagram op nieuws over hartspierontsteking

Ajax heeft zaterdag een update gegeven over de situatie van Daley Blind. Bij de verdediger is een hartspierontsteking geconstateerd. De Oranje-international reageert via sociale media op het nieuws rondom zijn persoon. “Hallo iedereen, ik wil jullie op de eerste plaats bedanken voor al jullie berichten die jullie hebben gestuurd”, vertelt Blind in een video op zijn Instagram-account. “Ik waardeer dat heel erg en het heeft mij geholpen.”

“Erg aardig en bedankt. Ajax heeft zojuist een update over mijn situatie geplaatst. Het belangrijkste is dat mij goed voel op dit moment”, benadrukt Blind. “Ik probeer zo snel terug te komen. Opnieuw bedankt voor alles en hoop jullie snel weer te zien.”

Blind is de afgelopen dagen uitgebreid medisch onderzocht, naar aanleiding van de duizeligheid waar hij anderhalve week geleden tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia kort last van had. Vervolgens is besloten om bij Blind preventief een subcutane ICD te plaatsen, een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht.

Als gevolg van deze ingreep, die vrijdag heeft plaatsgevonden, gaat Blind begin januari niet met de selectie op trainingskamp, maar zal hij in Amsterdam verder werken aan zijn herstel. De spelersgroep van Erik ten Hag gaat tussen 4 en 12 januari op trainingskamp naar Qatar.