Ten Hag: ‘De avond tevoren gaan ze bier drinken en daarna ook’

Erik ten Hag dronk in zijn actieve loopbaan weleens een biertje na afloop van een wedstrijd. De oefenmeester van Ajax weet dat dit tegenwoordig wel anders is en al helemaal bij de spelers van Ajax. Ten Hag gaat zo nu en dan kijken naar de verrichtingen van zijn zoon in een vriendenteam bij Quick'20. “Dat moet je met een glimlach doen.”

“Ze doen hun best. Ze bewegen. Tot op een bepaalde manier nemen ze het serieus. De avond tevoren gaan ze bier drinken. En daarna ook.” Ten Hag erkent in gesprek met de Volkskrant dat hij zelf ook wel een biertje dronk na een wedstrijd. “Bier drinken? Zeker. De spelers van nu zijn professioneler dan toen. Wij gingen na de wedstrijd het café in, ook met een vriendengroep. Nee, alleen na wedstrijden. Dat waren feesten.”

“Eerst in het spelershome in Stadion Het Diekman. Daarna de stad in.” Dat is tegenwoordig uit den boze. “Wij speelden één keer in de week. Het Ajax van nu voetbalt om de drie dagen. Vorig seizoen hebben wij zestig wedstrijden gespeeld, en sommigen deden alles mee. Natuurlijk, ze worden veel beter getraind nu en we weten meer.”

Ook op fysiek gebied gaat het er volledig anders aan toe dan vroeger. “Krachttraining? Nooit van gehoord vroeger. We drukten ons een keer op en deden weleens een buikspieroefening”, geeft de trainer van Ajax als voorbeeld. “Mentale begeleiding: nooit gehad. Video, een diëtist, daarvan was geen sprake.”