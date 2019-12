Erik ten Hag: ‘We hadden de Champions League moeten winnen’

2019 zal voor Ajax de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin het imponeerde in Europa en de Champions League-finale op een haar na werd misgelopen. Een hattrick van Lucas Moura in de return van de halve finale was Ajax te machtig. Zijn goal in blessuretijd zorgde ervoor dat Tottenham Hotspur en niet Ajax naar de finale in Madrid ging. Erik ten Hag zat naar eigen zeggen direct na het laatste fluitsignaal al bij wedstrijd tegen FC Utrecht, die een paar dagen later zou volgen.

Wat Ten Hag dacht toen Lucas Moura vlak voor tijd de 2-3 achter André Onana werkte? “Zondag FC Utrecht. Die wedstrijd moeten we winnen, want we willen kampioen worden”, reageert de Ajax-trainer in gesprek met de Volksrant. Ten Hag baalde stevig voor zijn ploeg, maar genoot van de reactie van de supporters. “De ongelooflijke teleurstelling. Maar tien seconden later begon het hele stadion te klappen. Dat heb ik direct aangegrepen in de kleedkamer.”

Na afloop in de kleedkamer sprak Ten Hag zijn ploeg toe. Hij gaf aan dat niemand de teleurstelling één dag weg kon stoppen. Er mocht getreurd worden, maar tegen FC Utrecht moest Ajax er weer staan. “Ik was gelijk met mijn gedachten bij FC Utrecht. Ik heb me aangeleerd geen aandacht te besteden aan iets wat ik niet meer kan beïnvloeden.” Ajax kwam tegen FC Utrecht al snel op achterstand en een deceptie dreigde. Toch richtten de Amsterdammers zich op en werd de wedstrijd met 4-1 gewonnen.

De pijnlijke uitschakeling dreunde lang door bij Ten Hag. “Er is geen nacht na een wedstrijd waarin ik lekker slaap. En zeker die nacht niet. Ik vond het voor die spelers zo vreselijk. Vreselijker dan voor mezelf. Zij waren zo dichtbij. Zij hadden het verdiend.” Ten Hag is trots op het bereiken van de halve finale. “Maar het feit is dat we de cup met de grote oren niet hebben gewonnen. We hadden de Champions League moeten winnen. Maar dat deden we niet.”