Virgil van Dijk: ‘Bij het Nederlands elftal maken ze er grappen over’

Virgil van Dijk heeft bij Liverpool een goede band opgebouwd met Georginio Wijnaldum. De verdediger vertelt in een interview met De Telegraaf over zijn band met de ex-middenvelder van onder meer Feyenoord en PSV. “Bij het Nederlands elftal maken ze er grappen over. ’Zitten ze weer bij elkaar, hoor’, klinkt het dan”, vertelt Van Dijk.

Van Dijk kende Wijnaldum al van het Nederlands elftal en raakte goed bevriend met hem toen hij bij Liverpool terechtkwam. “Gini is een warm mens. De mensen in Nederland weten niet half hoe geweldig hij voor deze club is. Terecht krijgt hij bij Oranje eindelijk de waardering. Ook bij Liverpool is hij op en buiten het veld een zeer gewaardeerde speler”, aldus de aanvoerder van het Nederlands elftal.

Wijnaldum is volgens Van Dijk ook een benadigd spreker. Zo wist hij vlak voor de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur zowel de spelers als manager Jürgen Klopp bijna tot tranen te roeren. “Gini kan zo geweldig speechen. Iedereen was bezig om het veld op te gaan, toen zei Gini: ’Even wachten, boys. Allemaal bij elkaar’. We vormden een kring en hij ging praten. Hij zei allemaal rake dingen. Hij ging er helemaal voor en ik kreeg een brok in mijn keel. Het was heel speciaal en zo perfect.”

Behalve met Wijnaldum heeft Van Dijk ook een speciale band met Klopp. “Ik heb op de beste momenten in mijn carrière de perfecte coaches in mijn nabijheid gekregen. Bij Groningen had ik zo’n band met Dick Lukkien, die nu bij Emmen zit. Bij het Nederlands elftal heb ik zo’n band met Ronald Koeman en bij Liverpool dus met Klopp”, aldus Van Dijk.

Van Dijk kan terugkijken op het beste jaar uit zijn loopbaan. Hij won de Champions League, werd verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar en eindigde op de tweede plaats bij de verkiezing voor de Ballon d’Or. Van dat laatste baalde hij, want de Oranje-international moest Lionel Messi voor zich laten. Een paar dagen voor de uitreiking wist Van Dijk al dat hij de prijs niet had gewonnen. “Je bent dan een klein beetje teleurgesteld, maar ik ben toch naar Parijs gegaan.”

“Het was verder een superavond en het is toch een prestatie als je met dat soort grootheden in de race bent”, aldus Van Dijk, die merkte dat Messi groot respect voor hem heeft. “Het was geen lang gesprek, want hij spreekt niet heel veel woorden Engels. Maar ik voel dat de waardering er nu ook andersom is.”